Maroc: Lancement de la deuxième édition du programme "Spin-off by PIS" dédié à l'entrepreneuriat des jeunes

Palmeraie Holding, également connu sous le nom de Palmeraie Industries et Services, a annoncé à travers son pôle agriculture Palmagri un partenariat avec le complexe horticole d'Agadir de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II pour le lancement de la seconde édition de son programme "Spin-off by PIS" dédié à l'entrepreneuriat des jeunes.

Initié sous le thème "L'innovation au service de l'agriculture des fruits rouges", ce concours est destiné aux étudiants ingénieurs dans les domaines de l'horticulture et de la protection des plantes, indique Palmeraie Holding dans un communiqué.Cette édition permettra à une sélection d'étudiants de bénéficier du soutien technique d'experts qui les encadreront et les accompagneront dans leurs recherches pendant six mois, fait savoir la même source, précisant que les projets seront incubés dans les fermes de Palmagri à Agadir, rapporte la MAP.

A l'issue du concours, trois prix seront décernés aux trois projets les plus innovants. Ils seront sélectionnés par un jury composé de professeurs du complexe horticole d'Agadir de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II et de cadres de Palmagri. Le pôle mines et carrières de Palmeraie Holding a inauguré en mars 2019 la première édition de "Spin-Off by PIS" en partenariat avec la Faculté des sciences et techniques d'Errachidia sous le thème "L'innovation au service de la géologie".En ligne avec l'engagement de Palmeraie Holding au service du développement socioéconomique du Maroc, le programme "Spin-off by PIS" concrétise l'ambition du Groupe de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes.

Palmagri est le pôle créé pour porter l'ambition de Palmeraie Holding dans le secteur agro-industriel. Il opère dans différentes régions au Maroc à travers des exploitations arboricoles de fruits rouges, de palmiers dattiers et de rosacées.Palmeraie Holding, présidé par Saad Berrada Sounni, est un groupe multisectoriel d'envergure présent au Maroc et en Afrique. Ses activités opérationnelles couvrent les secteurs de l'industrie et de la distribution, de l'automobile, de l'éducation, des mines et de l'agro-industrie.