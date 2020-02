Afrique: Ouverture de la 20-ème édition du Forum de Bamako

Bamako — Le Chef de l'Etat Malien Ibrahima Boubacar Keita va présider ce jeudi l'ouverture de la vingtième édition du Forum de Bamako, une manifestation présentée comme un espace de réflexion de haut niveau sur l'avenir du continent.

Selon un document remis à la presse, en deux décennies, le Forum de Bamako a réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons pour échanger sur le devenir du continent.

Le thème de cette année porte sur : "Quelle Afrique pour 2040".

En marge de ce Forum, le bureau du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre organise une session sur : "La démographie, la paix et la sécurité".

Cette rencontre a pour objet d'offrir une plateforme sur les relations entre le changement démographique et la survenance de conflits armés.

D'après le texte, ces questions sont "une problématique qui suscite de plus en plus d'intérêt en raison de la dégradation progressive de la situation sécuritaire dans le Sahel qui tend à accroitre la fragilité de la région et compromettre les perspectives de son développement".

La même source renseigne que cela nécessite une réponse collective, stratégique et durable des Etats, mais aussi et surtout de la communauté internationale pour s'attaquer aux causes profondes de ces conflits et situations d'instabilité.