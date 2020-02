Congo-Kinshasa: Formation - Cadres et agents de la CNDH à l'école du savoir

L'institution renforce leurs capacités pour la promotion et la protection des droits économiques, sociaux et culturels des populations.

Les membres, cadres et agents de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) participent, depuis le mercredi 19 février, à un atelier de renforcement des capacités sur les droits économiques, sociaux et culturels, le monitoring budgétaire, la gouvernance et l'audit social. Ce dit atelier organisé avec l'appui du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme (BCNUDH), qui se déroule au cercle Elaïs de Kinshasa, vise à permettre aux participants de bien mener leur mission particulièrement en ce qui concerne cette catégorie des droits. A l'issue de ces travaux, les participants auront la maîtrise sur les techniques de plaidoyers et monitoring des politiques publiques.

Lors de la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le président de la CNDH, Me Mwamus Mwamba Mushikonke, a exhorté tous les participants à rester attentifs et assidus pour bien assimiler les différentes leçons qui seront dispensées afin de les mettre en pratique. Au nom du directeur du BCNUDH empêché, le coordonnateur de l'Unité de renforcement institutionnel et réformes du BCNUDH, Raphael René Yoho Fils, a rappelé que cet atelier intervenait à un moment charnière de l'histoire de la RDC, au lendemain d'une alternance politique historique qui est suivie d'avancées notables dans le respect des droits et libertés des individus. Il a exhorté les uns et les autres à mutualiser les efforts pour que la RDC arrive à ratifier le protocole d'accord sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui permet aux particuliers ou à des groupes de particuliers de pouvoir désormais saisir le Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

La CNDH, rappelle-t-on, est conformément à sa loi organique chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A ce titre, elle assure le suivi de la mise en œuvre des normes internationales dont la RDC est partie prenante ainsi que les recommandations faites aux pays par les mécanismes internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits de l'homme. Longtemps ignorés alors qu'ils recouvrent un ensemble d'aspirations humaines essentielles, notamment l'accès aux soins de santé, l'éducation, le travail décent, l'eau, etc. Les droits économiques, sociaux et culturels, note-t-on à la CNDH, méritent une attention particulière des décideurs en RDC.