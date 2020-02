Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - V.Club s'est imposé face à Bukavu Dawa à Kinshasa

V.Club a repris la troisième position au classement du championnat national de football grâce à sa nette victoire sur l'OC Bukavu Dawa.

L'AS V.Club a battu, le jeudi 20 février, au stade des Martyrs de Kinshasa l'OC Bukavu Dawa par deux buts à un, en match comptant pour la manche retour du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Les joueurs du coach Florent Ibenge ont ouvert la marque dès la 7e minute par Fiston Kalala Mayele. Mais les Olympiens du Sud-Kivu ont égalisé à la 63e minute par Paluku Kiyondoyondo. Mais Fiston Mayele, encore lui, a encore sévi à la 66e minute, en coupant de la tête un centre de Zemanga Soze. Entré en cours du jeu, RossienTuisila Kisinda a marqué le troisième but des Dauphins Noirs de Kinshasa à la 75e minute de jeu.

A la 82e minute, Fiston Mayele a, d'une tête somptueuse sur un centre de Rossien Tuisila, battu le gardien de but Mongame pour le quatrième but du club vert et noir de Kinshasa, auteur d'un hatrick (triplé) au cours de cette rencontre nettement dominée par les poulains de Florent Ibenge. Il est désormais le meilleur buteur de V.Club avec six buts. Alors qu'on jouait la 90e minute, le défenseur malien de V.Club, Ousmane Ouattara, a clôturé la série avec le cinquième but, son premier but sous les couleurs des Dauphins Noirs. Avec ce succès, V.Club totalise trente-cinq points et reprend la troisième place au classement avec trente-cinq points, devant Daring Club Motema Pembe (DCMP) et la Jeunesse sportive Groupe Bazano qui compte chacun trente-quatre points. Lanterne rouge, Bukavu Dawa n'a que dix points à son actif.

Le prochain match de V.Club sera le dimanche 23 février au stade des Martyrs contre son rival de toujours, le DCMP vainqueur du Racing Club de Kinshasa, lors de sa dernière sortie. Ce derby de Kinshasa sera précédé de la rencontre entre l'Academique Club Rangers et l'Olympique Club Bukavu Dawa dont le séjour jusque-là est amer à Kinshasa, battus par le FC Renaissance du Congo et V.Club.