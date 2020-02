Algérie: El-Oued - Généraliser l'art plastique chez les enfants cancéreux

El-Oued — L'intérêt de généraliser la psychothérapie par l'art plastique et les dessins chez les enfants cancéreux en Algérie a été mis en avant jeudi à El-Oued, lors d'un atelier sur l'art-thérapie animé par la plasticienne Nadjwa Sarra en direction d'une vingtaine d'enfants cancéreux de la région.

La pionnière du projet bénévole en Algérie de l'Art-thérapie par le dessin et le coloriage destiné aux enfants cancéreux a affirmé à l'APS que "le modèle vise essentiellement à stimuler les capacités d'auto-traitement chez l'enfant cancéreux".

Ce qui conduit à déterminer le champ d'intervention de l'accompagnateur psychologique et à orienter l'enfant et susciter son éveil par des messages positifs valorisant son potentiel de sorte à l'aider à surmonter sa maladie, a-t-elle expliqué.La plasticienne entend élaborer un programme, à court et moyen termes, visant à généraliser les ateliers de l'art-thérapie par le dessin et le coloriage en direction des enfants cancéreux dans différentes régions du pays.

La présidente de l'association médicale "Dhaouia", Naima Cherdouh, a fait part, de son coté, de l'organisation par l'association, en coordination avec la pionnière de l'atelier "Art-thérapie", d'un programme tenant à généraliser ce projet psychothérapeutique aux localités et régions enclavées des wilayas du Sud du pays.

Selon le directeur de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d'El-Oued, Abdelkader Laouini, ils sont nombreux les psychologues exerçant au niveau des structures hospitalières chargés du soutien psycho-social des malades, notamment les enfants, eu égard à leur état psychique vis-à-vis du cancer notamment.L'atelier d'art-thérapie par le dessin et le coloriage destiné aux enfants cancéreux, est initié par l'association "Dhaouia", en coordination avec la DSP et le Centre anticancéreux (CAC) d'El-Oued.