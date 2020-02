Soudan: Wali de Kassala et Gouverneur du Tigrai discutent des Questions Frontalières

Mekele, Khartoum — Le Wali de l'Etat de Kassala, le Maj-Gén. Babiker Mohamed Himmad a discuté, Jeudi avec le Gouverneur de la Région éthiopien du Tigrai, Gabri Mikal à la capitale de la Région, Mekele, des Questions liées au Développement des Relations Frontalières entre les deux pays.

Le Secrétaire Général du Gouvernement de l'Etat de Gedaref et le Représentant de Wali de cet Etat ont assisté à la réunion.Le Wali de l'Etat de Kassala a abordé les Questions relatives aux Différends Frontaliers, à la Traite des Etres Humains, au Trafic de Marchandises et de Drogues, indiquant qu'il fallait résoudre les Problèmes au Niveau Administratif et renvoyer les Problèmes Non Résolus aux Walis des États et au Gouverneur de la Région du Tigrai pour trouver des Solutions aux Questions en Suspens.

Il a révélé que le but de la réunion était de parvenir à un Accord sur Certaines Préoccupations et Questions Economiques et de Sécurité ainsi que de trouver des Solutions pour que les Populations des deux pays jouissent de la Sécurité, de la Paix et d'un Commerce et d'un Mouvement Economique Stables.

Le Gouverneur de la Région du Tigrai a, pour sa part, déclaré que la réunion était Fructueuse et abordé Certaines Questions Frontalières dans le cadre de la Coopération Conjointe, ajoutant que de Nouvelles Réunions entre les Parties seraient tenues pour délibérer sur les Questions qui profitent aux deux Parties.

Mikal a salué la Position du Gouvernement et Peuple du Soudan envers le Peuple Tigrai pendant la Période de Troubles que la Région avait connus.Il convient de mentionner la visite de Wali de l'Etat de Kassala à Mekele, au cours de laquelle il était accompagné de membres du Comité de Sécurité de son Etat, du Directeur Général du Ministère des Infrastructures et du Développement Physique, du Directeur Exécutif de la Localité de Wad Al-hilew, dans le cadre de la participation à la Commémoration par la Région du 45e Anniversaire de la Révolution du Tigrai.