Cote d'Ivoire: Forum de haut niveau de l'Upu à Berne - Le pays enregistre une importante avancée sur le projet Ecom Africa

L'Union postale universelle (Upu) a organisé, le 19 février, à Berne, en Suisse, son forum de haut niveau, auquel a pris part une délégation ivoirienne conduite par le ministre de l'Économie numérique et de la Poste, Mamadou Sanogo.

Selon une note d'information transmise par les services du département, le ministre Mamadou Sanogo s'est entretenu à cette occasion avec le directeur général de l'organisation, Bishar Hussein, à qui il a fait le point sur les travaux de préparation du prochain congrès de l'Upu, qui se tiendra en août prochain à Abidjan. Il lui a également remis officiellement le rapport de l'étude sur le projet Ecom@Afrique.

Ce projet qui est basé sur un partenariat innovant avec le secteur privé, rappelons-le, devrait faire de la Côte d'Ivoire le hub régional pour le développement du e-commerce en Afrique de l'Ouest. Mamadou Sanogo a également eu une séance de travail avec Pascal Clivaz, le vice-directeur général du bureau international de l'Upu en vue d'obtenir le soutien de l'institution en faveur de l'École multinationale des Postes (Emps).

Ce soutien, a argué le chef de la délégation ivoirienne, permettra de renforcer la stratégie de formation dans cette école. Ces deux personnalités avaient déjà échangé sur ce sujet, au mois de janvier, lors de la mission d'évaluation des préparatifs du congrès de l'Upu d'Abidjan conduite par Pascal Clivaz.

Constituant l'une des principales rencontres de l'Upu, le forum de haut niveau visait à s'assurer que tous les acteurs du secteur postal dans le monde tirent parti des nouvelles opportunités. Le forum visait aussi à renforcer la coopération et l'engagement entre les acteurs du secteur postal élargi.

Les tendances à la libéralisation, à la privatisation et à la numérisation redessinent les frontières du secteur postal. Avec l'essor du commerce électronique, de nouveaux acteurs sont de plus en plus présents sur les marchés postaux, apportant avec eux des opportunités de partenariats et d'alliances qui rendent les activités plus efficaces et interopérables.