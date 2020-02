Cote d'Ivoire: Revue de direction du 2e semestre du Trésor public / Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et des finances - « 1 494, 4 milliards FCFA seront collectés au titre des emprunts sur le marché des capitaux »

La revue de direction du 2e semestre de 2019 du trésor public a débuté, hier, 20 février 2020, à la maison de l'Entreprise au Plateau. A l'ouverture, le ministre de l'Economie et des finances, Adama Coulibaly, a relevé les performances du Trésor public avec à la clé la certification à la norme ISO 9001 version 2015 obtenue en 2019.

Le ministre Adama Coulibaly a encouragé ses collaborateurs, pour l'année 2020, à mettre l'accent sur le financement du Programme social du Gouvernement et de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne.

« Dans ce sens, il vous appartiendra, en cours de gestion, de faire preuve de plus de détermination dans l'accroissement et la pérennisation des capacités de financement des priorités de l'Etat, en œuvrant à une mobilisation accrue des ressources et à une gestion optimale de la dette publique.

De façon concrète, il s'agira principalement, pour le Trésor Public, de collecter, cette année, 1 494,4 milliards FCFA, au titre des emprunts sur le marché des capitaux et d'assurer le suivi de la mobilisation des financements octroyés dans le cadre des partenariats bilatéraux et multilatéraux.

En ce qui concerne l'exécution des dépenses, il importera de répondre, de manière efficiente, aux engagements intérieurs de l'Etat, en veillant, particulièrement, au règlement, à bonne date, de la dette des fournisseurs et prestataires », a insisté le ministre Adama Coulibaly.

Des efforts de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, a recommandé le ministre, devront être axés autour de la mise en œuvre des actions inscrites au Plan d'Actions Opérationnel 2020 du ministère qui intègre, notamment, celles adoptées dans le cadre du Plan d'Actions Prioritaires 2020 du Gouvernement.

« Il s'agit, entre autres : de la finalisation des travaux relatifs au Compte Unique du Trésor ; et de la poursuite de la mise en œuvre du schéma directeur de réforme des finances publiques, en ses composantes relatives à la comptabilité publique et à la gestion de la trésorerie.

Un point d'honneur devra également être mis sur la fluidification de la communication avec les usagers, à travers l'optimisation de l'outil BAOBAB », a indiqué le ministre Adama Coulibaly.

Le directeur général du Trésor et de la Comptabilité Publique, Assahoré Konan Jacques, a indiqué que le séminaire devrait permettre d'être situé sur l'état de fonctionnement de la DGTCP, d'apprécier les modifications des enjeux internes et externes pertinentes de son système de management de la qualité, de mesurer le niveau d'adaptation, d'appropriation et d'adéquation dudit système avec les orientations stratégiques, et d'évaluer l'état d'avancement des actions planifiées ainsi que l'efficacité des actions mises en œuvre face aux risques et opportunités. La revue prend fin ce vendredi.