Algérie: L'APN valorise la décision du Président Tebboune décrétant le 22 février Journée nationale de la fraternité

Alger — Le bureau de l'Assemblée populaire nationale (APN) a valorisé lors de sa réunion jeudi sous la présidence de Slimane Chenine, président de l'APN, la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a décrété le 22 février de chaque année "Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie", a indiqué un communiqué de l'Assemblée.

Abordant l'ordre du jour, le bureau de l'APN a soumis les décisions du Conseil constitutionnel relatives au remplacement de membres de l'APN à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés pour l'élaboration d'un rapport sur la validation de la qualité de membre de nouveaux députés, et a pris connaissance de l'avis de ladite commission sur la déclaration de non incompatibilité avec le mandat parlementaire d'un nouveau député.

Après avoir examiné les questions orales et écrites déposées à son niveau, le bureau a décidé de les soumettre au Gouvernement, car remplissant les conditions légales.

Le bureau a examiné, en outre, la demande de la Commission des finances et du budget pour l'organisation d'une journée parlementaire sur "le recouvrement fiscal et douanier... réalité et perspectives" et la demande de la Commission des transports, des transmissions et des télécommunications pour l'organisation d'une journée d'études sur "la sécurité routière et la prévention contre les accidents de la route", en sus de diverses questions.