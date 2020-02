Algérie: Le Président Tebboune assure que le Hirak est un phénomène salutaire et met en garde contre toute tentative d'infiltration

Alger — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé jeudi que le Hirak, dont le premier anniversaire sera célébré vendredi par les Algériens, était un "phénomène salutaire", mettant en garde contre "toute tentative d'infiltration quelle soit de l'intérieur ou de l'extérieur".

Lors de sa rencontre périodique avec les médias nationaux, le Président Tebboune a indiqué avoir signé "un décret consacrant le 22 février Journée nationale chômée et payée sous la dénomination de 'Journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie'", précisant que "cette Journée nationale, dont le décret présidentiel sera publié au Journal officiel, sera célébrée tous les ans".

Réaffirmant que "le Hirak béni a préservé le pays d'un effondrement total", M. Tebboune a déclaré que "l'Etat national a failli s'effondrer totalement comme ce fut le cas dans certains pays, aujourd'hui, en quête de médiations pour le règlement de leurs problèmes".Pour le reste des revendications du Hirak, "nous nous y attelons car je me suis engagé personnellement à réaliser l'ensemble des revendications", a poursuivi le président Tebboune.

"Certaines revendications exprimées auparavant ne pouvaient être satisfaites par quelqu'un de non élu et n'ayant pas le pouvoir et la légitimité requises" a-t-il expliqué assurant qu'"aujourd'hui, nous œuvrons à leur concrétisation, à commencer par la Constitution, la loi électorale et la réorganisation des institutions que nous nous efforçons de rendre de proximité, permettant au citoyen d'y participé en tant que partie prenante à la réflexion, à la solution, à la gestion et au contrôle", a-t-il dit.

Evoquant des "prémices" dans ce sens, M. Tebboune a rappelé l'impératif souligné, lors de la rencontre Gouvernement-walis, d'"un changement du mode de gestion et de l'amélioration de la relation avec le citoyen, pour qu'il n'ait plus la piteuse image qu'il avait de l'Etat, qui en fait était très loin de ses préoccupations".

A une question sur les citoyens qui continuent de participer chaque semaine au Hirak, le président de la République a soutenu que "c'est leur droit, et c'est là le fondement même de la démocratie, a fortiori lorsqu'il s'agit de personnes manifestant de manière organisée, sans destruction ni troubles".A ce propos, le président de la République a ajouté "j'appelle mes enfants, qui manifestent le vendredi, à la vigilance contre l'infiltration de leur mouvement, car il y a des signes d'infiltration tant de l'intérieur que de l'extérieur".

A une question sur la coïncidence du premier anniversaire du Hirak populaire avec des mouvements de protestation dans certains secteurs, le Président de la République a affirmé que "la succession de grèves dans des secteurs importants à un timing précis n'est ni un phénomène sain, ni une pratique syndicale". "Il s'agit là, de 'politique politicienne' et non de la politique au sens noble du terme", a-t-il affirmé exprimant le souhait de voir "ces gens revenir au bon sens et à la raison".

Cependant, a-t-il estimé "l'annonce d'une grève nationale, alors que le gouvernement n'était même pas installé et n'avait pas encore le feu vert du Parlement n'est pas la solution au problème, qui exige du temps et des moyens matériels, financiers et organisationnels".L'école "souffre déjà et n'a pas encore réglé les problèmes de restauration, de transport scolaire et de chauffage", a dit le Président Tebboune, affirmant que ces grèves "ne sont pas innocentes et sont l'œuvre de syndicats non agréés".

A cet effet, M. Tebboune a appelé à "la non dilution du rôle syndical", réaffirmant que "le timing de ces grèves n'est pas innocent. J'ai 50 ans d'expérience dans la gestion et on ne peut pas me convaincre du contraire", a-t-il ajouté."Celui qui veut régler les, doit prendre l'initiative de trouver les solutions définitives. La grève anarchique est interdite dans certaines infrastructures publiques", a-t-il lancé précisant que "la grève doit être annoncée au préalable pour permettre aux compagnies aériennes ou aux aéroports de prendre leurs précautions comme informer les voyageurs".

Le Chef de l'Etat déplore une telle situation qui amène les citoyens, particulièrement les malades, à dormir à même le sol dans les aéroports suite à l'annulation de leurs vols.

Media