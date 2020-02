Algérie: Sidi Bel-Abbès - Lamine Osmani salue la décision du président de la République

Sidi Bel-Abbes — Le président du Parti Voix du peuple (PVP), Lamine Osmani, a salué jeudi à partir de Sidi Bel-Abbès la décision du président de la République Abdelmadjid Tebboune d'officialiser le 22 février Journée nationale de fraternité et de cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie.

La décision d'officialiser cette journée comme Journée nationale est "un acquis important qui permet de renforcer les libertés et contribue à asseoir une nouvelle culture à tous les niveaux", a-t-il déclaré, affirmant que "le Hirak a permis au peuple de se libérer et de lutter contre toutes les formes de corruption pour construire une nouvelle Algérie". Et d'ajouter "nous sommes engagés maintenant à assumer la responsabilité devant Allah et le peuple pour édifier une Algérie de liberté, de démocratie et de modernité jouissant d'une économie forte".

Lamine Osmani a appelé à préserver la cohésion et la communion entre les couches de la société, à apporter des solutions appropriées aux instances élues pour contribuer à construire une Algérie qui garantit la liberté et la vie décente à tous et répond aux aspirations du peuple.