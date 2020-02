Algérie: Tlemcen - 17 musées nationaux à la 4eme édition du Salon national des musées

Tlemcen — Dix-sept (17) musées nationaux prendront part du 23 au 26 février à la quatrième édition du Salon national des musées, organisée par le Musée public national d'archéologie islamique de la ville de Tlemcen, a-t-on appris jeudi de la responsable du musée.

Placée sous le slogan : "Les musées nationaux visitent la capitale des Zianides", la nouvelle édition du salon national mettra en valeur les différentes collections relevant du patrimoine culturel national matériel et immatériel.Il s'agit des Musées publics des arts et des expressions culturelles traditionnelles de Constantine, de Sétif , d'Ain Defla, le Bardo d'Alger, de Mostaganem, de l'émir Abdelkader de Miliana, Zabana de Golea, du Centre algérien du patrimoine bâti en terre de Timimoune, de Tébessa, de Cherchell, d'Oran en plus des musées de Tlemcen, .

En plus des expositions, des ateliers pédagogiques au profit des écoles primaires de Tlemcen, des personnes aux besoins spécifiques en plus d'orphelins, sont au programme dans le but d'inculquer à ces catégories une culture muséale et leur faire prendre conscience de la richesse patrimoniale qu'il faut impérativement préserver, a-t-on ajouté.

La nouvelle édition, selon la même source, prévoit également des sessions de formation au profit des cadres des musées dans les domaines de l'entretien et la restauration des sites archéologiques, qui seront encadrés par des experts.