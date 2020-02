Cote d'Ivoire: Affaire Périscope au PSG - L'incroyable anecdote de Serge Aurier

Serge Aurier et l'affaire Périscope au PSG, c'est le dossier qui a secoué le monde du football en 2016. Plus de 4 ans après cette triste scène, l'international Ivoirien est revenu sur ce sujet en long et en large lors d'un entretien avec France Football. Il a d'ailleurs fait une révélation concernant l'impact de cette vidéo qui aurait pu ternir son image.

L'affaire Périscope n'a pas eu des échos qu'en France. Mais aussi dans son pays, la Côte d'Ivoire. Aurier a d'ailleurs raconté une anecdote qui confirme cela.

« Juste avant de réintégrer le groupe (NDLR : Du PSG, après avoir été écarté quelques semaines), je vais en sélection en Côte d'Ivoire. Je suis dans un ascenseur, je croise une dame qui me demande ce que je fais dans la vie. Je lui dis que je suis là avec l'équipe nationale. Elle me dit « Vous êtes qui ? » Je lui dis mon nom. Elle ne connaît pas le foot. Elle bloque : « Mais ce n'est pas vous qu'on a vu à la télé il n'y a pas longtemps ? Un joueur du PSG, votre nom me dit quelque chose. » J'ai compris que sans ça, elle ne m'aurait jamais reconnu. C'est pour dire que c'était un truc de fou », a-t-il déclaré.

Périscope aurait pu gâcher la carrière de Serge Aurier. Mais avec sa force mentale et son travail acharné, le capitaine des Eléphants est revenu en très grande forme cette saison avec les Spurs de Tottenham.