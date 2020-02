Egypte - Zamalek remporte la Super coupe devant Al Ahly

Belle semaine pour le Zamalek. Une semaine après son titre en Supercoupe CAF devant l'Espérance de Tunis, les Chevaliers se sont offerts la Super coupe d'Egypte devant le rival, Al Ahly (4-3) dans les tirs au but.

Ce derby du Caire s'est transporté au stade Mohamed Bin Zayed d'Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Dans un stade plein, les deux équipes se rendent coup pour coup. 0-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les vestiaires prennent toujours le pas sur les attaques. Et le temps additionnel prend fin sur ce score nul et vierge. Direction les tirs au but.

Al Ahly se montre solide au début de la séance, réussissant ses 3 premiers tirs. Pendant qu'Achraf Bencharki ratait son tir. Derrière Al Ahly rate égaleemnt ses deux tirs suivants (Mohamed Hany et Aliou Badji). Tarek Hamed et Abdallah Gomaa se chargent d'offrir le succès au Zamalek.Quelle semaine pour Mortada Mansour et ses hommes.