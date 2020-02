Congo-Kinshasa: Fête du livre de Kinshasa - Mariusca Moukengue sur scène le 22 février

La slameuse congolaise séjourne actuellement à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), où elle livrera un spectacle inédit, avec d'autres artistes, dans le cadre de la septième édition de la fête du livre de Kinshasa qui se tient du 14 au 22 février.

Figure de proue du slam congolais, la jeune artiste a déjà fait ses preuves tant au niveau national qu'à l'international. Critique d'art, dramaturge et aussi comédienne, Mariusca Moukengue a répondu à l'appel du slam en 2015 et s'est formée aux côtés du slameur Prodige Heiveille. Depuis, elle parcourt son bout de chemin et écrit sa petite histoire aux couleurs de l'arc-en-ciel.

Sa participation à la septième édition de la fête du livre de Kinshasa est une volonté des organisateurs visant à promouvoir le slam, art qui émerveille de plus en plus le public de par sa sensualité que sa pertinence à éduquer et à conscientiser la société. En effet, le slam, ce ne sont pas que des mots qui bercent mais, aussi, qui dénoncent et raisonnent au plus profond de soi pour ramener à la raison.

Ouvert le 14 février, la fête du livre de Kinshasa se clôturera le 22 février. A cette occasion, il est prévu la remise du prix Makomi, prix européen de littérature congolaise en partenariat avec Orange, qui décernera le prix du meilleur livre édité en 2019 et le prix d'honneur de l'événement.

Par ailleurs, la fête du livre rendra hommage à une forme innovante de la création poétique congolaise et internationale : le slam.

Sur la scène de l'académie des beaux-arts, six invités de ce rendez-vous se plieront à l'exercice de la déclamation de texte accompagné par un ensemble musical inédit : Tyson Meya (Piano), Amoureux Kimpioka (guitare) et Olvier Martin Tshibanda (percussions). Après une première scène ouverte à laquelle tous les slameurs sont invités à se joindre ; Elisabeth Mweya Tol'ande, Soraya Odia, Mariusca Moukengue, Le K-Yann, Tata N'Longi Bia Titudes et Gauz clôtureront en mots et en musique cette rencontre littéraire internationale.

La Fête du livre s'est imposée, au fil des ans, comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et amateurs de la littérature à Kinshasa. Cette septième édition met une nouvelle fois en avant la richesse de la littérature congolaise actuelle et propose un espace d'échanges passionnants entre les auteurs, les artistes de divers horizons et le public. Notons que cette fête est une organisation du Pôle Eunic (le rassemblement des centres culturels européens), sous la coordination de l'Institut français de Kinshasa avec le soutien du réseau des partenaires de la France en RDC.