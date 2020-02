Congo-Brazzaville: Tendance - Laetitia Ky, ses cheveux en disent long !

Vous avez peut-être loupé, à un cheveu près, une des artistes africaines la plus créative qui soit : Laetitia Ky !

Si vous êtes une Congolaise qui aime à couper les cheveux en quatre pendant des heures et des heures, jusqu'à vous prendre la tête, pour trouver la coiffure la plus tendance pour vous faire remarquer dans le club le plus hype de la ville et, au final, être découragée de n'avoir eu aucune idée pour finir à la maison, affalée sur le canapé et triste comme un bouillon sans manioc à regarder Novelas, c'est que vous ne connaissez pas Laetitia Ky !

Laetitia qui ? Me direz-vous. Laetitia Ky ! Vingt trois ans seulement, artiste dans l'âme et de la tête aux pieds. Pour votre coiffure, vous pourriez vous en inspirer et oser des « Ky Braids », comme elle appelle ses tresses, si vous recherchez l'originalité. Il vous faudra tantôt du fil de fer ou des cintres, tantôt du wax ou des extensions capillaires [les outils de création de Laetitia] mais il vous faudra surtout beaucoup d'imagination ! Se décrivant comme une Afro Punk, Laetitia Ky, née à Abidjan, commence à tresser les cheveux à cinq ans, obtient son bac littéraire à quinze ans et poursuit des études de commerce à l'institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro. Bonne élève studieuse, qui plus est fort jolie, oui mais pas que...

Parcourant Instagram, elle tombe par hasard sur un compte publiant des photos de coiffure de femmes africaines dans des tribus de l'ère précoloniale. Ces photos seront son inspiration pour sculpter à sa façon des coiffures devenant de véritables œuvres d'art modernes, délirantes et éphémères. En 2017, la jeune ivoirienne Laetitia publie sur les réseaux sociaux ses premières créations, l'ascension sera fulgurante ! Trois années seulement pour se faire remarquer jusqu'au point d'être, à Paris, la gagnante du concours du programme « influencer » d'Elite Model World, la plus grande agence de modeling au monde, car Julia Haart, PDG d'Elite World, entend casser les standards de la mode et voir en les nouveaux mannequins des personnes qui ont une âme, une voix, une histoire, une passion...

On ne peut se lasser des publications de Laetitia Ky, qu'elles soient sous forme de textes, photos ou vidéos ! Publications qui nous conduisent dans un autre monde, original, artistique, délirant, humble, sexy, émouvant, drôle, esthétique, sensible, engagé ! Jamais, non jamais, les cheveux ne seront autant exprimés qu'avec cette artiste ivoirienne surdouée qui a d'ores et déjà conquis magazines de mode et télévisons, de l'Europe jusqu'en Amérique. Sur Internet, saisissez « Laetitia Ky » sur votre moteur de recherche préféré et savourez.