Congo-Kinshasa: La Régideso reçoit des camions citernes pour desservir les zones périphériques

Hier, jeudi 20 février 2020, sous un ciel ensoleillé, la Régideso a reçu 6 nouveaux camions citernes dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours de Félix Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat.

C'est à l'usine de N'djili, située au niveau de la 17ème Rue Kingabwa, que s'est déroulée la cérémonie officielle de remise des clés de ces engins entre les laborieuses mains des autorités de la Régideso, plus précisément à M. Clément Mubiayi, Directeur générale de l'entité, qui était assisté par le Directeur de la Direction provinciale de Kinshasa, DPK - en sigle. Une activité qui a été chapeautée par l'excellence Papy Pungu, Vice-ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, représentant l'ensemble du Gouvernement nationale dans cette démarche, avec l'assistance du Bourgmestre de la commune de Limete.

En effet, ces engins de distribution d'eau ont toute leur raison d'avoir été acquis. Dans la mesure où ils permettront une meilleure alimentation en eau potable des zones périphériques de la ville-province de Kinshasa qui, jusque-là, avaient eu à peiner par rapport à cette situation, étant donné que plusieurs usines de traitement d'eau sont encore en cours de construction. Mettant fin au débat des mythes, d'aucuns peuvent réaliser la portée décisive du programme de 100 jours en faveur du bien-être de la population.

Déroulement de la cérémonie

C'est aux abords de midi que cet événement a été amorcé, consistant essentiellement à présenter et remettre officiellement les clés de camions citernes aux autorités de la Régideso pour des fins clairement définies.

A cette occasion, le Directeur de la Direction provinciale de Kinshasa de la Régideso a eu à placer un mot de circonstance, démontrant combien cette nouvelle acquisition permettra de résoudre le problème des zones périphériques et non desservies en eau potable dans la ville de Kinshasa. Zones parmi lesquelles, l'on peut mentionner : le quatier Pigeon - le quatier Mbudi - et d'autres.

Le Directeur général de la firme a saisi cette opportunité pour adresser ses remerciements à Félix-Antoine Tshisekedi, Président de la République et Chef de l'Etat, qui est à l'origine de ce programme d'urgence de 100 jours ayant permis ces retombées palpables. Il salue sa détermination dans la quête du bien-être de la population RD. Congolaise. Et, il s'engage à se servir de toutes les ressources à sa disposition pour user, au maxima, de ces engins pour le bonheur du plus grand nombre des congolais.

C'est ainsi que Papy Pungu, Vice-ministre des Ressources Hydrauliques et Electricité, a piloté la phase de la remise officielle des clés. Phase au cours de laquelle le fournisseur lui a remis les clés des camions, en tant que représentant du Gouvernement, avant qu'il ne les confie au Directeur général qui a promis d'affecter aussitôt une équipe d'experts afin qu'inspecter l'état des engins pour lui permettre de se rassurer totalement avant de les mettre dans les circuits de distribution.

Question de détermination

Une telle démarche vient renforcer et confirmer la nature déterminante du programme d'urgence de 100 jours initié par le Président de la République dès son accession au pouvoir. Comme pour dire que les œuvres parlent mieux que les paroles elles-mêmes.

Visite guidée

Cette activité a été enchainée par une visite guidée de l'usine par le Vice-ministre présent afin de palper du doigt la réalité rattachée au traitement de l'eau par la Régideso.

Après avoir visité les différents compartiments et avoir été en contact avec chaque étape de cette chaîne de production, il s'est adressé au peuple, par le biais de professionnels des médias, demandant à tous de ne pas céder aux divers intoxications des ennemis de la République, concernant la qualité d'eau produite par la Régideso.

Il en a également profité pour convier l'ensemble de la population de se liguer autour de la vision du Chef de l'Etat, ce, afin de bâtir un pays plus beau qu'avant.