Congo-Kinshasa: Jeune congolais de la diaspora proche de Moïse Katumbi - Enoch Likobe décidé à apporter un vent nouveau dans l'arène politique

«Ensemble pour la République», c'est la dénomination du parti politique du richissime businessman Moïse Katumbi Chapwe qui a vu le jour un certain 18 décembre 2019 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Ce grand leader, membre du présidium de la coalition Lamuka pressenti comme Porte-parole de l'opposition, a fait du nouvellement de la classe politique son cheval de bataille.

Aussi, des jeunes technocrates émergeant à l'intérieur du pays comme dans la diaspora adhèrent-ils de plus en plus, dans cette nouvelle formation politique. C'est le cas d'Enoch Bambulu Likobe évoluant dans la ville de Dallas (Texas) au pays de l'Oncle Sam depuis plus d'une décennie.

L'ancien gouverneur du Katanga et président du Tout-Puissant Mazembe avait souligné qu' «Ensemble pour la République» dont il est le président, est un grand parti proche des congolais et à leur écoute. Un vrai parti populaire et démocratique dans lequel se sont diluées six formations politiques dont l'ARC, l'UNADEF, le PDC, l'ADP et le MS de Pierre Lumbi, le tout premier Secrétaire Général désigné le même jour que le président Katumbi. Aussi, ces deux personnalités s'attèlent-elles notamment à la constitution de l'équipe à laquelle est assignée la mission d'implanter ce nouveau parti sur l'ensemble du territoire congolais. Mais également de proposer l'équipe exécutive qui va immédiatement se déployer à travers le pays afin d'implanter «Ensemble pour la République». Un jeune brillant, plein d'initiatives et fort entreprenant est pressenti dans ladite équipe. Il s'agit d'Enoch Likobe qui fait la fierté de la RD Congo aux Etats-Unis d'Amérique.

Quelle est la trajectoire de ce jeune kinois de 25 ans ?

Natif de Kinshasa, Enoch BambuluLikobea vu le jour un certain 6 juin 1995 à l'hôpital de Ngaliema. Il est issu d'une grande famille, de l'union entre M. Joseph LikobeBeleBalibwa (décédé) et Mme Marcelline Moloko Embito. Parmi ses frères et sœurs, figurent entre autres Chichi Likobe Muzumu, Camille Likobe, Thierry Likobe.

Au plan scolaire, Enoch Likobe a fréquenté, tour à tour, l'école Saint Damien et collège Saint Georges à Kintambo dans la ville de Kinshasa. En octobre 2006, il a émigré aux USA, plus précisément à Dallas dans l'Etat du Texas. En Amérique du Nord, il a fait ses études à North Richland Middle School (2009), Richland High School (2013), Texas Lutheran University (2017). Il a obtenu le titre de Bachelor Sociology in Criminal Justice.

Au pays de l'Oncle Sam, Enoch Likobe preste comme avocat. Il est aussi Chief and Executive Officer (CEO) de Credit Phenomena spécialisé notamment dans l'investissement et les finances. Il se décide à présent d'embrasser la politique dans son immense et beau pays, la RD Congo.

Renouvellement de la classe politique congolaise

Il a les «mains propres» (Maboko Pembe en Lingala). C'est ce que l'on peut dire du jeune Enoch Likobe qui n'a jamais évolué dans l'arène politique de son pays. Il a choisi de mettre la main dans la pâte au sein du parti de Moïse Katumbi afin de participer à la reconstruction du Congo. D'ailleurs, le président d'Ensemble pour la République est arrivé à la conclusion que les Congolais ont totalement perdu confiance dans leur classe dirigeante. Ils veulent d'une rupture, la vraie alors, d'avec le passé devenu bizarrement immonde. Aussi, faudra-t-il impérativement renouveler, voire, rajeunir la classe politique.

Concernant le membre de la diaspora Enoch Likobe, sa riche expérience et sa solide formation acquises au pays de Donald Trumpseront hautement bénéfiques à son pays, la RDC, de même qu'à ses millions de compatriotes congolais. Dans les tout prochains mois, ce jeune homme de 25 ans va regagner la terre de ses ancêtres pour qu'ensemble avec Moïse Katumbi, Pierre Lumbi et tant d'autres, il puisse participer activement au décollage du Congo,un scandale géologique au cœur de l'Afrique.