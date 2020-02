Madagascar: Isabelle Brillant - Une "top model" mauricienne pour former nos mannequins

Le mannequinat, les jeunes malgaches commencent à s'y mettre. Toutefois, ils ne bénéficient pas de formation adéquate. Pour que ces passionnés de la mode aient des notions sur leur profession, Antenaina Joaninana Randrianandrasana, responsable de l'agence "Ravinala management" a invité la Mauricienne Isabelle Brillant, un mannequin.

Ce week-end, Isabelle Brillant partagera son savoir-faire aux jeunes mannequins malgaches. Conseil, formation seront à l'ordre du jour. Plus d'une cinquantaine de jeunes bénéficieront de cette formation. « C'est pour renforcer la capacité de nos mannequins » a souligné Antenaina Joaninana Randrianandrasana.

Elle est très patiente et toujours souriante ; ses interactions avec les producteurs de films, de photographes ou d'autres modèles et maquilleurs ont toujours été une relation mutuellement fructueuse. Elle aime beaucoup le monde de la mode et elle espère continuer le plus longtemps possible dans ce secteur. De plus, son professionnalisme avec une expérience dans les ressources humaines, l'administration et en tant qu'assistant personnel des PDG, lui donnent un léger avantage lorsqu'il s'agit de représenter une marque avec honnêteté, classe, empathie et discrétion quand cela est nécessaire mais toujours avec le sourire.

Isabelle Brillant un visage connu de la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien. Elle a participé à plusieurs campagnes publicitaires et a représenté des compagnies prestigieuses comme Rogers, Air Mauritius, la Mauritius Commercial Bank ou encore Moka. elle a également joué de nombreux rôles dans plusieurs films comme « The Perfect Day » de Jérôme Valin, «Le voile de Draupadi» basé sur le livre d'Ananda Devi, produit par Kesava Harrikrishna Anenden.

Isabelle Brillant a fait plusieurs titres dans les journaux mauriciens tels que «Expresso», «5-Plus» et «News on Sunday». Sélectionnée pour apparaître dans l'article «Graines de Top» du magazine français Elle Top Model n°5 - 1995, elle est apparue comme modèle deux années consécutives dans le rapport annuel IBL 2006 et 2007.