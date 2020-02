Madagascar: Police nationale - Aina Randriambelo, première femme DirCab

Passation de service hier après-midi au ministère de la Sécurité Publique (MSP). Le Commissaire Divisionnaire de Police (CODIV) Ainanirina Albert Estel est remplacé par un autre "2 étoiles" au poste de Directeur de Cabinet du MSP.

Il s'agit de Randriambelo Mandimbin'ny Aina Mbolanoro, la première femme Commissaire à occuper ces fonctions. C'est la suite logique de sa carrière pour la CODIV qui a gravi les échelons après sa sortie de l'Ecole Nationale Supérieure de Police.

Responsabilités. Juriste de formation et sortante de la 8e promotion du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS), cette ancienne journaliste avait assumé, entre autres responsabilités, celles de chef du Service de l'Information, de la Communication et des Relations avec les Institutions (SICRI) ; chef de service de la Police des Mœurs et des Mineurs (PMM) ; Directeur de la Formation continue et de la Recherche ; Directeur de l'Ecole Nationale Supérieure de Police. La nouvelle DirCab avait suivi des stages et séminaires aux quatre coins du monde, sans parler des formations qu'elle avait dispensées sur place à l'endroit des éléments de la Police nationale.