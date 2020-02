Sénégal: Zone Ocde - La croissance du PIB ralentit à 0,2% au quatrième trimestre 2019

La croissance du produit intérieur brut (Pib) réel dans la Zone Ocde a ralenti à 0,2% au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 0,4% au trimestre précèdent, selon les chiffres provisoires.

Selon un communiqué de presse reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos), parmi les économies des sept grands pour lesquelles les données sont disponibles pour le quatrième trimestre 2019, seuls les États-Unis ont vu leur Pib progresser (hausse de 0,5%, inchangé par rapport au trimestre précédent).

Selon la même source, le Pib s'est fortement contracté au Japon (de moins 1,6%, suite à l'augmentation en octobre dernier de la taxe sur la consommation) et il s'est aussi contracté en Italie (de moins 0,3%) et en France (de moins 0,1%). La croissance du Pib a ralenti à zéro au Royaume-Uni et en Allemagne (après la croissance de 0,5% et 0,2% respectivement au trimestre précédent) et elle a aussi ralenti dans la Zone Euro et dans l'Union européenne (à 0,1% par rapport à 0,3% au trimestre précédent).

«En glissement annuel, la croissance du Pib dans la Zone Ocde a ralenti à 1,6% au quatrième trimestre de 2019, par rapport à 1,7% au trimestre précédent. Parmi les économies des sept grands, les États-Unis ont enregistré le taux de croissance annuel le plus élevé (2,3%) alors que le Japon a enregistré le taux de croissance annuel le plus faible (moins 0,4%) » précise-t-on.