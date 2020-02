Madagascar: Championnat d'Analamanga - Five FC et Uscafoot en grande finale

Five Fc et Uscafoot, ce sont les deux équipes qui représenteront la ligue d'Analamanga de football au championnat national de la première division. Un grand ouf de soulagement pour le Five FC, qui s'est imposé face au Cospn sur le score de 1 à 0 lors de la finale. Le match s'est tenu en début de cette semaine à l'Elgeco Stadium Bypass.

C'était une rencontre difficile pour les protégés de Julien qui ont connu toutes les peines du monde avant de crier victoire. Les policiers ont perdu la partie par la plus petite marge. L'unique but de la rencontre a été marqué par Félicité à la 70e minute de jeu. Cependant, même si Cospn s'est procuré quelques actions intéressantes pour pouvoir égaliser, il n'a jamais pu conclure. La bande à Rina non plus n'a pas réussi à rajouter un deuxième point pour se mettre à l'abri.

C'est ainsi que le Five FC a pu rejoindre l'Uscafoot pour le championnat national durant lequel les tickets pour monter à la Pro League seront en jeu. A la fin du match, Arissa, le capitaine de l'équipe du Five FC a été élu meilleur joueur durant cette finale. L'équipe a un très bon avenir avec ses jeunes joueurs. Toutefois, le champion de la ligue n'est pas complètement terminé puisque ces deux équipes devront encore se rencontrer pour la grande finale à une date pas encore définie.