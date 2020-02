Madagascar: Destination Madagascar - Des professionnels indiens en éductours

Des professionnels indiens composés de 22 agents représentants des Tours Opérateurs et Agences de Voyages dans ce pays, ont été invités par l'ONTM (Office National du Tourisme de Madagascar) avec l'appui financier du ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, pour découvrir la destination Madagascar.

Répartis en cinq groupes, ils ont effectué des éductours à Toliara, Antsiranana, Toamasina, Morondava et Taolagnaro du 15 au 21 février 2020. L'objectif consiste à s'informer davantage sur la faune et la flore de Madagascar, les particularités géologiques et l'offre hôtelière dans les régions côtières.

Rencontres B to B. Notons que ces professionnels ont été sélectionnés pour leur volonté de promouvoir la destination Madagascar suite au "roadshow" effectué l'an dernier dans les villes de New Dehli, de Mumbaï, de Bangalore et de Chennai. Avant leur départ pour l'Inde, des rencontres B to B ont eu lieu avec 18 Tours opérateurs réceptifs et cinq hôtels intéressés par ce nouveau marché stratégique. Ces professionnels malgaches, issus de l'Association des Tours Opérateurs Professionnels (TOP), de l'Association des Agences de Voyages de Madagascar (AAVM) et la Confédération du tourisme de Madagascar (CTM), ont d'ailleurs assuré avec l'ONTM la réalisation de ces éductours.

Ensuite, des rencontres avec les clients de ces agents indiens, la certification online des agents de voyages indiens, le lancement de vidéos promotionnelles sur Madagascar dans les salles de cinéma en Inde et l'accueil d'une seconde vague d'agents de voyages indiens en éductours, seront organisés lors du Salon ITM 2020. Selon l'Organisation Mondiale du Tourisme, 50 millions d'Indiens devraient voyager à l'international en 2020. L'an dernier, plus de 100.000 touristes indiens ont visité l'île.