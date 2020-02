Ile Maurice: Meurtre de Dorine Phokeerdass - Bouleversant témoignage de sa fille Sharonne

«Li ti enn mama, enn papa, en ser, en frer, enn kamouad. Tou letan li epol nou dan tou zafer.» En pleurs, Sharonne, l'une des filles de Dorine Phokeerdass, raconte comment était sa mère. Celle-ci a été poignardée, hier, jeudi 20 février par son ex-mari, parent de ses enfants.

Le couple avait quatre garçons et sept filles. Mais les enfants, face à la violence du père, Jean Mark Phokeerdass, prennent fait et cause pour leur mère. «Elle a aidé beaucoup de gens dans la misère. Même si nous on n'avait pas beaucoup de choses. Tout le temps elle était là pour nous, alor ki mo papa ti pe lager, baté.»

Sharonne raconte que Dorine Phokeerdass était tout le temps souriante et populaire. Pourtant, la vie avec son mari était difficile. Elle a vécu 31 ans avec lui, recevant des coups, de couteau même. Et les enfants aussi. «Chaque fois il disait qu'il allait nous tuer, on devait se cacher dans la maison.» Mais lorsqu'ils allaient à la police, allègue Sharonne, celle-ci leur disait «kifer nou pe met komplint, enn papa sa».

Cela faisait trois ans que sa maman avait refait sa vie. «Elle était bien pour la première fois dans sa vie.» Ce bonheur, a peine trouvé, lui a été arraché...Le suspect, Jean Mark Phokeerdass, a comparu en cour ce vendredi 21 février, et a été reconduit en cellule policière.