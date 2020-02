Angola: Canfeu est un espace d'apprentissage pour les jeunes

Caxito (Angola) — Le Campement national de congés des étudiants universitaires (CANFEU, sigle en portugais) est un espace d'apprentissage et d'interaction des jeunes, a déclaré jeudi à Caxito, province de Bengo, la vice-présidente du MPLA, Luísa Damião.

S'exprimant à l'ouverture de la 17è édition du Canfeu, dans la province de Bengo, la gouvernante a dit que ces genres de rencontres laissaient des souvenirs inoubliables dans la vie de tout participant à cet événement.

Outre la mobilisation continue des jeunes universitaires, le Canfeu est un espace d'unité, de réflexion et de créativité, qui engage les jeunes dans la défense des causes plus nobles du peuple angolais, a-t-elle souligné.

La tenue de cet événement, a indiqué la responsable, permet également de doter des valeurs et une certaine expérience aux étudiants, mais aussi une opportunité pour que les participants connaissent mieux la réalité de la province de Bengo.

A l'occasion, la gouverneure de la province de Bengo, Mara Quiosa, a fait savoir que la jeunesse serait toujours un facteur déterminant dans le développement socio-économique du pays, car sa force et sa bravoure nous amènent à croire, qu'avec engagement, dévouement et esprit patriotique, nous arriverons à construire un Angola de plus en plus meilleur pour vivre.

Au cours de cet événement, les étudiants aborderont des thèmes tels que "L'état du développement socio-économique de Bengo", "Le plan stratégique de la lutte contre la corruption", "La participation de la jeunesse à l'augmentation de la production interne".

La 17è édition du Canfeu Bengo/2020 compte sur 679 étudiants provenant des 18 provinces du pays et de l'étranger.