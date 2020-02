Tunisie: Volleyball | Championnat national - 21e journée - En toute logique !

Les duels de la journée ont tourné à l'avantage des plus performants. La situation reste la même en attendant le dernier round de demain.

Les vainqueurs sont les mêmes. Le trio de tête continue à rouler à grande vitesse et s'éloigne de son poursuivant immédiat, désormais à quinze longueurs d'avance.Dès lors, il va sans dire que le titre de l'exercice ne concerne que l'Espérance de Tunis, le Club Sfaxien et l'Etoile du Sahel. Les meilleurs sur la scène.

Leurs adversaires d'avant-hier, respectivement les Télécoms de Sfax, les Olympiens de Kélibia et les banlieusards de Sidi Bou Saïd n'ont pu tenir le coup. C'était tellement difficile pour eux. Les Télécoms à la salle Zouaoui de Tunis n'ont pas dépassé le cap du seizième point dans les trois sets disputés. Les Kélibiens se sont contentés, à domicile, de si peu de tentatives au cours du 2e set et n'ont pu changer la donne. C'était prévisible. Le CSSfaxien a tranché sans trop forcer. Trois sets à zéro, 25-15 à l'issue des 1er et 3e sets, 25-23 au deuxième.

L'ESS domine

Les Etoilés à Sidi Bou Saïd ont dominé pratiquement les cours des choses, mais ont laissé l'occasion aux locaux d'arracher le troisième set par 26-24. Le reste des manches se sont achevées en faveur de l'ESS (20-25, 21-25 et 19-25).

Priorité aux locaux et aux mieux classés dans les trois autres duels. Nette domination de l'ASMarsa dans son fief face au Tunisair Club (25-22, 25-14 et 25-10).

Victoires attendues de la Mouloudia de Bousalem et de l'USTS face, respectivement, à l'Aigle de Haouaria et au CSH-Lif et sur le même score de trois sets à un. Ainsi, les Marsois, les Mouloudiens et les Transporteurs ont rectifié le tir après leur faux pas de la journée du samedi dernier.