Tunisie: Promotion des activités agricoles à Kairouan - Un projet pour l'inclusion économique et solidaire

La Tunisie a participé, récemment, à la 43e session du Fonds international de développement agricole (Fida) à Rome. A cette occasion, un accord de financement a été signé le 10 février en cours entre la partie tunisienne et le Fida, en vue de consacrer l'inclusion économique et solidaire à Kairouan. Ce projet sera réalisé par le Commissariat régional au développement agricole à Kairouan sur une période de 6 ans au profit de plus de 16.800 familles. Les femmes représentent la moitié des bénéficiaires dudit projet contre 30% des jeunes. Les zones d'intervention sont réparties en 7 délégations, à savoir celles de Oueslatia, El Ala, Hajeb Laâyoun, Sbikha, Haffouz, Chebika et Aïn Jalloula.

Approche participative

Le projet vise à promouvoir et protéger les ressources naturelles, consolider l'infrastructure de base, améliorer les conditions de vie des habitants, développer la production agricole en adoptant l'approche participative. Tous les bénéficiaires du projet doivent, en effet, prendre part aux différentes actions prévues en vue d'augmenter la production agricole.

A noter que le coût du projet s'élève à 157 millions de dinars répartis entre un crédit extérieur de la Fida et un don du Fonds d'adaptation aux changements climatiques, ainsi qu'une participation de la Tunisie et des bénéficiaires privés.

Ce projet va certainement stimuler les activités socioéconomiques dans les délégations ciblées dans le gouvernorat de Kairouan en axant les travaux sur le secteur agricole qui est l'une des activités menées par les familles kairouanaises et dont certaines manquent de moyens pour pouvoir travailler la terre et produire plus.