Nigeria: Sunday Oliseh enthousiaste au sujet de son compatriote Emmanuel Dennis

Emmanuel Dennis a livré une très belle prestation avec le Club de Bruges face à Manchester United ce jeudi soir en Europa League pour le match aller des 16e de finale.

Après son doublé contre le Real Madrid en Ligue des champions, Emmanuel Dennis a inscrit un joli lob contre Manchester United en Europa League ce jeudi soir. Le Nigérian a semé la pagaille au sein de la défense mancunienne, mais ce ne fut pas suffisant pour empocher la victoire.

Il a profité de l'excellente vista de Simon Mignolet, qui a vu le trou dans le dos des joueurs mancuniens. Le gardien belge a effectué un long dégagement. Dennis a suivi et devancé la sortie de Sergio Romero d'un lob subtil.

Sunday Oliseh a visiblement apprécié le spectacle, lors de Bruges-Manchester. Surtout la prestation de son compatriote Emmanuel Dennis. L'ancien milieu défensif nigérian l'a fait savoir sur Twitter.

« Extrêmement talentueux, rapide, technique, costaud et buteur. Toujours un plaisir de regarder le Nigérian Emmanuel Dennis jouer pour Bruges. Les défenseurs de ManU peuvent en témoigner. Il frappe définitivement à la porte des grands championnats ».

He Is Extremely talented, fast, technical, strong and scores goals! Always a pleasure to watch our Nigeria's own Emmanuel Dennis play for Brugge. Man. U's defence-line can testify. He is definitely knocking on the door of the big leagues. #CluMnu pic.twitter.com/WQqWaDo9O4

- Sunday Oliseh (@SundayOOliseh) February 20, 2020

Il serait effectivement étonnant que le Club Bruges ne reçoive pas quelques offres alléchantes l'été prochain...