Togo: « Stand Togo », l'alternative de CIPEA pour les entrepreneurs agricoles togolais

Déjà connu pour avoir pris l'initiative du répertoire national des produits agricoles et agrobusiness où l'inscription est gratuite, et aussi de l'organisation du « Dîner du paysan », le CIPEA (Centre interafricain pour la promotion économique et les affaires) revient à la charge avec une nouvelle innovation en faveur du secteur agricole au Togo.

Pour contourner les difficultés des entrepreneurs agricoles togolais de prendre part aux foires internationales organisées ici et là sur le continent et hors des frontières africaines, le CIPEA propose son projet « Stand Togo ».

Il s'agit d'après les explications du promoteur, expert consultant en entrepreneuriat, Laurent N'poh, de « créer un espace afin que les entrepreneurs viennent exposer leurs produits, notamment bio en début de chaque mois.

Nous voulons œuvrer pour que les entrepreneurs togolais puissent avoir de la visibilité et aussi amener les échantillons de produits de chaque entrepreneur à des foires internationales ».

Par cette initiative, CIPEA compte « créer un cadre de facilitation entre les entrepreneurs et les potentiels acheteurs internationaux et à créer un marché mensuel de vente et de promotion ».

Pour ce projet « Stand Togo », outre l'exposition des produits même en l'absence des entrepreneurs, il est à noter CIPEA grâce à une collaboration avec une agence de voyage, a aussi cette option de voyager les entrepreneurs agricoles et agribusiness désirant participer eux-mêmes aux foires internationales.

Première foire internationale où pourrait être expérimentée l'alternative proposée par CIPEA, ce sera le Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM).

Et les entrepreneurs agricoles désireux d'y prendre part ou de faire exposer leurs produits, deux contacts : +228 91643845/92542813.