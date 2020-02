Ghana: Andre Onana - Le Camerounais sous le charme d'un prisonnier au Ghana

Un sujet réalié sur la vie en situation carcérale de jeunes Ghanéens à attirer l'attention d'Andre Onana. Le gardien de but camerounais a notament été fasciné par l'histoire d'Aboagye.

Ce dernier passé dans le reportage de la journaliste Juliet Barwuah (TV3) confiait son admiration pour le Lion indomptable. Adolescent, il rêvait de devenir gardien de but. D'ailleurs dans le docuement, Aboagye arrêtait un penalty dans un match entre détenus. « J'ai toujours rêvé d'être footballeur mais mes parents privilégaient les études. Je n'étais pas un élève brillant donc je pensais que le football pouvait m'offrir une portie de sortie dans la vie. Malheureusement, mes choix de vie m'ont conduit en prison« , racontait Aboagye dans le document.

Onana, très actif sur Twitter, n'a pas manqué de visionner l'interview d'Aboagye. « La vie n'est pas facile pour beaucoup de gens. Parfois tu prends des raccourcis mais seul le travail et l'humilité te remettent sur le droit chemin. Tout le monde fait des erreurs dans la vie mais le plus important est de changer et et d'avoir une secone chance pour montrer que tu peux faire mieux« , a écrit la gardien de l'Ajax Amsterdam.

« Gardes la tête haute Arhin. Je t'enverrai mon maillot signé et une paire de gants. J'espère te voir bientôt arrêter d'autres penalties avec« , a ajouté Onana.

Arhin, keep up the great work.

I'll send you my signed shirt and gloves. I look forward to seeing you stop more penalties wearing them!

AO24

