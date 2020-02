Ile Maurice: BoM Tower - Le choix du prochain gouverneur porté sur Harvesh Seegolam

C'est enfin confirmé. Harvesh Seegolam, Chief Executive Officer (CEO) de la Financial Services Commission (FSC), a été nommé gouverneur de la Banque de Maurice (BoM). Il est venu coiffer au poteau Deshmuk Kowlessur, pressenti dans un premier temps pour occuper ce poste.

Choisi initialement pour être le First Deputy Governor, Harvesh Seegolam cède sa place à Mardayah Kona Yerukunondu, l'Ombudsman for Financial Services. Alors que Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal a été nommée Second Deputy Governor.

Si Deshmuk Kowlessur, le CEO de la Competition Commission Mauritius, était donné favori jusqu'à lundi pour ce poste, ses chances ont été vite annihilées, compte tenu de son background professionnel. Diplômé de l'École supérieure de commerce de Rouen, il n'a pas d'expérience particulière dans le domaine économique ou encore moins dans la politique monétaire.

Les commentaires de deux têtes pensantes du monde économique et financier, nommément Ramesh Basant Roi, ancien gouverneur de la BoM, et Pierre Dinan, économiste, définissant le profil d'un gouverneur qui se respecte, à savoir un professionnel de l'économie, ont fait réfléchir le Premier ministre, Pravind Jugnauth, ainsi que son ministre des Finances, Renganaden Padayachy. Résultat des courses : ils ont changé leur décision et ont opté pour le CEO de la FSC.

Le 1er mars

Harvesh Seegolam - qui se trouve actuellement à Paris pour la conférence organisée par le Groupe d'action financière ou Financial Action Task Force, organisme intergouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme - quitte donc Ébène pour s'installer à la BoM Tower le 1er mars. Tout comme la Second Deputy Governor. Quant au premier adjoint, il entre en fonction lundi.

Harvesh Seegolam, proche du pouvoir, connaît une ascension fulgurante, ayant été tour à tour CEO de la FSC depuis juillet 2017 et ex-directeur de la défunte Financial Services Promotion Agency et ex-Senior Manager du Board of Investment, connu aujourd'hui comme l'Economic Development Board. Il est détenteur d'une licence en économie et d'une maîtrise en Finance internationale. Harvesh Seegolam emprunte une nouvelle étape de sa carrière, conscient que c'est un poste où il sera sous haute surveillance.

Quant au First Deputy Governor, Mardayah Kona Yerukunondu, il n'est pas étranger à cette maison où il a exercé pendant une trentaine d'années au département légal. Le nom de celui qui a été nommé en mars 2019 Ombudsman for Financial Services n'était pas sur le radar. Et ce, jusqu'à l'annonce officielle de sa nomination à ce poste par la State House, hier soir.

Aucune surprise pour Hemlata Sadhna Sewraj-Gopal qui se voit confirmée à son poste de Second Deputy Governor. Secrétaire du board de la BoM, elle fait partie du Senior Management de la banque, occupant hiérarchiquement le n°4. Diplômée de l'Association of Chartered Accountants, elle détient également une licence en économie. Il faudra par ailleurs attendre la prochaine réunion du Monetary Policy Committee (celle prévue le 26 février ayant été repoussée à une date ultérieure) pour que le nouveau gouverneur et ses deux adjoints montrent de quel bois ils se chauffent.

Entre-temps, Yandraduth Googoolye et Vikram Punchoo passent leurs derniers jours à la BoM Tower, avant de partir le 28 février.