Sénégal: Kaffrine - Une bande de malfaiteurs démantelée

Quatre individus appartenant à une bande de malfaiteurs viennent d'être arrêtés et déférés au parquet de Kaolack par les éléments du Commissaire central de Kaffrine.

Association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion et recel. Voilà ce qui est reproché à la bande de malfaiteurs mis aux arrêts par le Commissariat Central de Kaffrine. Tout s'est passé dans la nuit du dimanche à lundi. Ce jour-là, les éléments du commissaire Hamady Baldé qui avaient enregistrés plusieurs plaintes et déclarations portant sur des vols de motos ont attendu le bon moment pour agir. L'enquête a été tellement bien faite que le cerveau et récidiviste Abdoulaye Camara n'a pas eu le choix, en reconnaissant vite les faits.

Le sieur Camara a nommément cité ses acolytes Bouba Sow, Cheikh Sow et Diouma. La bande, dit-il, est l'auteur de plusieurs vols de motos « Jakarta ». Plus grave, il soutient que c'est eux qui ont cambriolé, la nuit du 6 au 7 décembre 2019, le domicile d'un agent de la Brigade régionale des stupéfiants de Kaffrine. Le reste a été une affaire de professionnels. Une mission effectuée le soir du 18 février 2020 a permis de retrouver des motos et d'interpeller le nommé Sadio Kâ en possession de deux cornets de chanvre indien

« En outre, la perquisition effectuée au domicile de Abdoulaye Camara a permis de découvrir, dans une chambre du bâtiment où il habite seul, une somme de quatre cent cinquante (450.000) mille francs Cfa, trois bouteilles de parfums, sept téléphones portable, quatorze paquets de carreaux, onze chaises en plastiques, un écran plat, quatre batteries de véhicules, deux pinces, un pied de biche, une hache, deux marteaux, 01 clé à roue, une scie à métal », détaille un document remis par le Commissariat de Kaffrine. L'argent et les bouteilles de parfum appartiennent à l'agent d'hygiène. Et après audition, celui-ci a pu récupérer ses biens. De même que quatre motos et plusieurs autres objets et sommes d'argent ont été restitués à leurs propriétaires. Et conformément à la procédure, les mis en cause ont été déférés au parquet de Kaolack.