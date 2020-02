Maroc: SIAP 2020, une occasion pour les exportateurs marocains de renforcer leur présence sur les marchés de l'UE

Renforcer les acquis du Royaume dans le domaine de l'exportation de ses produits

La participation du Maroc, pour la huitième année consécutive, au Salon international de l'agriculture de Paris (SIAP), prévu du 22 février au 1er mars, constitue une occasion pour les groupes des exportateurs marocains de renforcer leur présence sur les marchés traditionnels de l'Union européenne (UE).

Cette participation, qui intervient dans le cadre d'une stratégie ambitieuse visant à promouvoir les produits du terroir marocain, ambitionne de renforcer les acquis du Royaume dans le domaine de l'exportation de ces produits, mais également d'explorer de nouveaux débouchés pour cette filière stratégique de l'agriculture marocaine, indique un communiqué de l'Agence pour le développement agricole (ADA).

Organisée par l'ADA dans le sillage du Plan Maroc Vert (PMV), elle constitue également une occasion pour les petits producteurs marocains de pouvoir prospecter de nouvelles opportunités et de nouer des contacts d'affaires avec d'importants importateurs potentiels, fait savoir la même source, notant que pas moins de 30 coopératives agricoles marocaines feront le déplacement à Paris afin d'y exposer près d'une centaine de produits du terroir à très haute valeur marchande, rapporte la MAP.

En provenance de l'ensemble des régions du Royaume, ces coopératives représentent plus de 1.410 petits agriculteurs, parmi lesquels 489 femmes, précise l'ADA.

Les produits du terroir national exposés à Paris sont légion (argan, huile d'olive, safran, dattes, plantes aromatiques et médicinales, épices, henné, etc). Ils répondent tous à des critères particulièrement stricts (obtention des autorisations/agréments délivrés par l'Office national de sécurité sanitaires des aliments, qualité du packaging, diversité de gammes, etc) et ont été soigneusement sélectionnés avant d'être présentés aux 700.000 visiteurs attendus tout au long des 9 jours du salon.

D'ailleurs, la stratégie de développement des produits du terroir s'articule autour de cinq leviers d'intervention prioritaires à différents niveaux de la chaîne de valeurs, à savoir "l'accompagnement et la mise à niveau des groupements des produits du terroir", "la création de plateformes logistiques et commerciales régionales à proximité des producteurs", "l'amélioration de l'accès aux marchés de la distribution moderne au niveau national et à l'international", "l'appui aux efforts de labellisation des produits du terroir" et "la réalisation de campagnes de communication institutionnelle pour asseoir la notoriété des produits du terroir et des labels officiels auprès du grand public".

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts travaille de pair avec l'ADA pour accompagner les petits agriculteurs et producteurs dans la commercialisation de leurs produits, les aidant ainsi à améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.

Afin de bien préparer et d'adapter l'offre des participants aux attentes du marché français, un travail intensif de renforcement des capacités a été effectué en amont auprès des exposants. Plus de 300 rencontres B2B seront programmés par l'ADA lors de ce salon et ce, dans le but de connecter les exposants marocains avec les acteurs potentiels de la place.

Le pavillon marocain, qui allie tradition et modernité, permet aux visiteurs de bénéficier d'une immersion totale, mais aussi de vivre une expérience extraordinaire au sein d'un magnifique conglomérat de couleurs et de ses saveurs.

Toute une panoplie d'animations culinaires et culturelles, en particulier des cooking shows et des dégustations de plats marocains, seront organisés au sein du salon et offriront un aperçu réel sur les nombreux atouts et sur la richesse de la gastronomie et du patrimoine culturel du Maroc.

Le SIAP est considéré comme la plus grande manifestation agricole française destinée au grand public. Il accueille chaque année une moyenne de 700.000 visiteurs et demeure le rendez-vous incontournable des grandes cultures, de la gastronomie régionale et internationale, des produits du terroir et de l'élevage.

En 2019, ce salon a enregistré l'affluence de 689.568 visiteurs (grand public et professionnels) qui ont arpenté les allées du parc de la Porte de Versailles.