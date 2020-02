Cote d'Ivoire: Journée internationale de la femme - Henriette Diabaté veut des actions concrètes de paix pour le bonheur des populations

Cette année, la journée internationale de la femme sera célébrée le 7 mars dans la commune d'Anyama en présence de la Première dame, Dominique Ouattara, sous le thème: « La promotion de la femme, un atout pour une paix durable en Côte d'Ivoire ».

Le lancement officiel de l'évènement a eu lieu hier au palais de la culture à Treichville sous le haut patronage de la Grande chancelière, Henriette Dagri Diabaté, qui n'a pu effectuer le déplacement. Elle avait cependant un message qui a été transmis à ses filles : « Je vous exhorte à vous approprier ce thème national, afin de le traduire en action concrète pour le bonheur de toute la population vivant en Côte d'Ivoire ». Avec ces mots d'encouragement à la consolidation de la préservation de la paix, elle a aussi officiellement lancé les activités relatives à la journée internationale de la femme, édition 2020.

La ministre de la Famille, de la femme et de l'Enfant, Ramata Ly-Bakayoko, a profité de l'occasion pour rendre hommage à cette grande dame. Pour elle, Henriette Dagri Diabaté incarne, aux yeux des femmes de Côte d'Ivoire, un modèle de loyauté, d'abnégation, de courage et de femme accomplie. La ministre a par ailleurs rappelé qu'au fil de son parcours professionnel, politique et académique, elle a su forger l'admiration de toutes et de tous: « Sa notoriété a dépassé les frontières de notre pays et son nom est connu du monde entier. L'intellectuelle brillante qu'elle est, l'universitaire et la femme de culture a inspiré nombre d'entre nous qui aspirons à suivre ses pas afin de lui ressembler ».

Elle a également félicité la Grande chancelière pour l'hommage qui lui a été rendu le 6 février dernier à l'occasion de la projection, en avant-première du film, Henriette l'Ivoirienne qui a eu lieu au palais de la Culture. «Même si, nonobstant sa profondeur et son originalité, ce grand film n'a pas pu retracer toutes les facettes de son immense parcours, il a eu le mérite d'avoir livré aux générations actuelles et à celles de demain, les points saillants de sa vie, dont l'exemplarité est indéniable », a affirmé Ramata Ly-Bakayoko. Qui a également rendu les mêmes honneurs à la Première dame Dominique Ouattara, marraine statutaire de la Journée internationale de la femme, pour ses actions remarquables en faveur des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire.