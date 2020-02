Cote d'Ivoire: Rhdp - Trazéré Célestine, justifiant son retour au sein de la famille des houphouétistes : « Je reviens vers...à mener sa vision »

Elle est revenue au bercail, à la surprise générale. Et c'est au siège du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) sis aux II Plateaux-les Vallons que l'honorable Trazéré Olibé Célestine, député d'Issia, a annoncé, hier, son retour auprès d'Alassane Ouattara, président de cette formation politique. « Je reviens vers mon papa, non seulement pour lui demander pardon, mais pour être à ses côtés, prendre toute ma place pour l'aider à atteindre ses objectifs, à mener sa mission, sa vision, à faire ce qu'il a prévu pour la Côte d'Ivoire », explique-t-elle.

Présidente du groupe parlementaire " Rassemblement" proche de l'opposition, Trazéré Olibé Célestine a dit avoir quitté le Rhdp parce qu'elle se sentait "lésée" et "abandonnée". Mais qu'après des moments de réflexion, elle s'est remise en cause et a entrepris des démarches pour revenir à la maison.

Elle a tenu à remercier tous les cadres du Rhdp qui n'ont cessé de lui manifester leur soutien, leur amitié en dépit de ses prises de position contre l'alliance au pouvoir.

Adama Bictogo, directeur exécutif du Rhdp a rendu hommage à la concernée pour cette décision courageuse. « C'est dans la fraternité que nous nous retrouvons. Nous sommes contents que tu reviennes parmi les tiens. Nous t'accueillons les bras ouverts », a-t-il assuré.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs coordonnateur régional du Gbêkê, a aussi salué Trazeré Célestine pour son retour. Pour lui, le Rhdp est une famille disposée à accueillir tous les Ivoiriens. « Je voudrais indiquer à tous nos concitoyens que nous restons disponible pour recevoir tout le monde. Je voudrais lancer à tous que c'est un parti qui est ouvert », a-t-il insisté.

Trazeré Célestine, après son divorce avec le Rhdp, avait pris fait et cause pour Guillaume Soro. Elle était devenue l'une des ferventes admiratrices et supportrices de l'ex-président de l'Assemblée nationale. Elle était même l'une des principales animatrices de son mouvement politique, "Générations et Peuples solidaires".