Cote d'Ivoire: Ministère de la culture / Après la validation du plan de travail 2020 - Place à l'action !

Après une journée de travail, le séminaire ministériel sur le plan de Travail Annuel 2020 a refermé ses portes le 20 février au Palais de la culture, à Treichville. L'objectif visé par ce séminaire était de présenter et valider la matrice d'action et les activités de l'année par chaque responsable d'unité opérationnelle (Ruo).

Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, qui a présidé la cérémonie de clôture s'est voulu optimiste quant à l'avenir. «Les lendemains s'annoncent meilleurs», a-t-il laissé entendre. Il a demandé à ses collaborateurs de faire en sorte que les orientations stratégiques se traduisent en plans d'action à court, moyen et long terme. Lors de l'ouverture, Yao Konan, directeur de cabinet du ministre Maurice Bandaman, avait rappelé le contexte dans lequel se tient le présent séminaire: celui du basculement en budget-programme qui met l'accent sur la gestion axée sur les résultats, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs préalablement définis. Sollicitant l'engagement de tous à la réalisation de la vision de faire de la culture un pilier de développement économique.

De plus, le ministre Maurice Bandama a félicité les participants pour le travail accompli : «La journée d'aujourd'hui a été consacrée à finaliser un document consensuel qui sera notre boussole tout au long de cette année. Je me réjouis des résultats auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux. Je note également et avec beaucoup de satisfaction que ce séminaire a débouché sur l'engagement pour chacun d'entre vous. Cet engagement collectif laisse augurer d'un avenir plein d'espoir conférant toute la tangibilité et la matérialité temporelle souhaitées aux décisions du département ministériel que vous êtes appelés à servir», a-t-il indiqué.

Organisé par le Service de la Planification, des Statistiques et de l'Economie Culturelle (Spse) avec l'appui de la Direction des Ressources Humaines et de celle des Affaires financières, le séminaire a vu la participation de toutes les Directions, services et structures sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Francophonie ainsi que les directeurs régionaux. Les travaux se sont déroulés en plénière et ont vu la présentation des programme d'activités 2020 des différentes directions.