Soudan: Signature d'un accord de paix sur le chemin de l'est du Soudan

- Les délégations du gouvernement et des dirigeants de la piste de l'Est-Soudan ont signé vendredi à Juba u accord de paix , en présence du premier vice-président du Conseil de la souveraineté, chef de la délégation gouvernementale, des membres de la délégation de négociation et des chefs de la piste de l'Est-Soudan et du Front révolutionnaire, où il a signé pour le gouvernement du Soudan. Où M. Mohamed Hassan Al-Taayeshi membre de la délégation gouvernementale aux négociations et M. Osama Saeed et M. Khaled Idris ont signé pour la piste de l'Est -Sudan.

Dr Al-Hadi Idris, président du Front révolutionnaire soudanais a félicité tout le monde pour la signature de l'accord et il a déclaré qu'il mettrait tout le monde dans un réel défi pour parvenir à une paix globale. Il a ajouté: "En signant l'Accord sur la piste de l'Est, nous avons ouvert la porte pour achever le processus de paix dans les autres pistes", se référant aux pistes du Darfour et des deux régions.