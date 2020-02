Burundi: Sylvestre BANKIMBAGA, Directeur général adjoint BANCOBU à bord du cockpit du Club africain des dirigeants de banques

Depuis mi-février 2020, le burundais succède à la banquière malienne, Aissata KONÉ Sidibe, patronne de Coris Bank Mali qui assurait la présidence du Club depuis février 2018. deux ans de mandature à la tête du Club. Sylvestre BANKIMBAGA avait travaillé auparavant plus de 15 ans à l'INTERBANK BURUNDI où il a géré le portefeuille crédit. Bien connecté sur la place financière de Bujumbura, ce banquier chevronné fait partie de l'équipe restreinte des Administrateurs de l'OBR (Office Burundais des Recettes) représentant le secteur privé, depuis 2013.

Monsieur Bankimbaga est à sa 30ème année d'expériences professionnelles dont 26 ans d'une carrière brillante de banquier qui lui ont permis d'être en relation avec les personnalités œuvrant essentiellement dans le monde des affaires. Avec un savoir-faire reconnu par ses pairs, Sylvère est une figure qui compte dans le secteur bancaire et du marché financier du Burundi. Au cours des 5 dernières années, il s'est investi aux côtés de Monsieur Gaspard SINDAYIGAYA, actuel ADG, à transformer la BANCOBU et à en faire le leader du marché financier du Burundi avec des performances remarquables.

Sylvère s'est vu confier plusieurs autres mandats notamment celui d'Administrateur représentant le secteur privé au Conseil d'Administration de l'Office Burundais des Recettes « OBR ». En sa qualité de Président de la Commission « Finances » au sein de ce Conseil depuis 2013, il met son professionnalisme au service de l'Etat pour la consolidation d'une stratégie opérationnelle visant une croissance économique du Burundi.

Un banquier rigoureux multipolaire

Au-delà des frontières de son pays, Bankimbaga Sylvère occupe, depuis 2016, le poste de Vice-Président de la Banque de Développement des Etats des Grands Lacs, «BDEGL», représentant l'Etat du Burundi, une banque sous-régionale spécialisée dans le financement des PME/PMI et des entreprises de production communautaires au sein de la CEPGL.

Réputé intègre et loyal, Sylvère Bankimbaga est respectueux des règles d'éthique et de bonne gouvernance. Il est par ailleurs très attaché au développement du secteur privé et porte un vif intérêt aux sujets d'actualités dans le domaine financier. Ainsi, au sujet de son élection comme Président du Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédits d'Afrique, il déclarait : « [c'est] une reconnaissance des efforts réalisés par le secteur financier du Burundi en termes d'innovations et de rentabilité. Au-delà du secteur financier, je pense que c'est une perception plus juste des opportunités d'affaires qu'offre notre pays qui a déterminé mes pairs à me choisir pour diriger le Club mais aussi à désigner le Burundi pour organiser ses prochaines journées annuelles qui se tiendront en Février 2021 à Bujumbura »