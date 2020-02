Angola: Bié - Le groupe carnavalesque Rei Ndunduma remporte le défilé municipal de Cuito

Cuito (Angola) — Le groupe de carnaval Rei Ndunduma, affecté à l'École Pré-Universitaire de Cuito, a remporté jeudi, par la deuxième fois consécutive, le défilé municipal de Cuito, province de Bié, édition 2020, avec 1226 points, dans la classe adulte.

Les deuxième et troisième positions ont été occupées respectivement par les groupes carnavalesques Liceu Nº 292, de l'école Pré-universitaire de la 4e Division des Forces Armées Angolaises (FAA) et Samuel Lussati, de la commune de Cunje, avec 1257,5 et 247,5 points.

Dans la classe infantile, le groupe de carnaval Havemos de Voltar de l'école 13 s'est sacré vainqueur avec 275,5, tandis que les groupes Cassulinhas Antunes Sapalo et 28 de Junho du complexe scolaire 314, ont respectivement occupé la deuxième et troisième places avec 245 et 239 points.

Le premier dans la classe d'adultes a reçu une récompense de 250.000 Kwanzas, tandis que les deuxième et troisième de la classe ont respectivement empoché 200.000 et 150 000 Kwanzas.

Les trois premiers classés dans la classe infantiles ont reçu respectivement 200.000, 150.000 et 100.000 kwanzas.

A rappeler 31 groupes carnavalesques, dont 21 infantiles et 10 d'adultes, ont participé au défilé municipal. Le premier de chaque classe représentera la municipalité au défilé provincial, qui aura lieu mardi prochain (25).