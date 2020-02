Maroc: Lancement officiel du projet de dialogue technique agricole et forestier maroco-allemand

Le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et le ministère fédéral de l'Alimentation et de l'Agriculture d'Allemagne ont organisé le mercredi 19 février 2020 à Rabat, un atelier de démarrage officiel du projet de coopération bilatérale maroco-allemande «Dialogue Technique agricole et forestier (DIAF)».

Ce projet de coopération a pour objectif la contribution du secteur agricole et forestier à l'utilisation durable des ressources naturelles. Il consiste en l'intensification de manière durable, des échanges d'expertises et de l'assistance technique dans le but de soutenir et conseiller les partenaires marocains sur des thématiques agricoles prioritaires, annonce un communiqué du ministère.

Ayant fait l'objet de signature d'une déclaration d'intention en avril 2019 et d'un accord de mise en œuvre en novembre 2019, ce projet porte sur trois composantes, à savoir la promotion de l'agriculture biologique, la professionnalisation des organisations professionnelles agricoles (OPA) et forestières (OPF) et l'amélioration de la planification et du contrôle dans le secteur forestier.

Concernant les productions issues de l'agriculture biologique, il s'agit d'améliorer le cadre juridique, institutionnel et commercial pour la promotion et le contrôle de la production.

Pour les organisations professionnelles agricoles et forestières, il s'agit de renforcer le système global des groupements d'entreprises et mieux intégrer les très petites, petites et moyennes entreprises dans les circuits économiques locaux afin d'augmenter durablement leurs chiffres d'affaires.

Pour ce qui est des ressources forestières, il est question d'améliorer la gestion et la valorisation durables et multifonctionnelles de ces ressources.

Ont pris part à cet atelier, des représentants de la partie allemande et partenaires internationaux, des représentants des professions concernées et d'institutions financières ainsi que des responsables du ministère et des départements partenaires.

Il est à souligner que le comité de pilotage du projet a tenu sa première réunion le même jour, consacrée à la coordination du projet ainsi que la planification des trois composantes pour l'année 2020.