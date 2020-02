Madagascar: MBA International Paris - Pour développer les compétences des futurs managers et dirigeants d'entreprise

Ce sont les promoteurs de MBA International Paris à Madagascar.

Analysis Institute of Madagascar (AIM), basé à Maurice, qui est le partenaire de l'Université Paris-Dauphine et de l'IAE de Paris - Sorbonne (Sorbonne Business School) depuis plus de 14 ans, lance le programme de formation en management MBA International Paris (MBAIP) à Madagascar.

« Jusqu'à présent, plus de 300 diplômés sont issus des îles de l'Océan Indien. Ce sont notamment des ingénieurs, des cadres moyens, des managers, des entrepreneurs et des professionnels exerçant des fonctions libérales comme médecin et légiste. Parmi lesquels, il compte 28 diplômés malgaches qui occupent maintenant des postes à responsabilité plus importants à Madagascar. Notre objectif est de dispenser un programme de formation internationale de qualité pour permettre le développement des compétences des jeunes, des futurs managers et des dirigeants d'entreprise », a expliqué Kaushall Ramlackhan, la directrice de l'AIM, lors d'une conférence de presse hier. Notons que l'AIM propose ce programme de formation dans sept pays, à savoir, Tunisie, Maroc, Sénégal, Egypte, Liban, Algérie et Maurice.

Forte demande. « Nous avons décidé de l'implanter à Madagascar suite à une forte demande des apprenants malgaches qui souhaitent poursuivre cette formation internationale de qualité. Ceux-ci n'ont plus ainsi besoin de se déplacer à Maurice pour décrocher ce diplôme de MBA International Paris. En revanche, nous allons faire venir des experts auprès de ces deux universités prestigieuses partenaires dans la Grande île pour dispenser la formation. Ce sont notamment des professeurs-chercheurs et des maîtres de conférences qui se spécialisent dans les domaines du management, des finances stratégiques et de la gestion d'équipe, entre autres », a-t-elle ajouté. Il faut savoir que l'AIM offre à Madagascar un programme de formation modulaire à temps partiel sur 16 mois pour les professionnels.

Diplôme européen. « En tout, dix séminaires seront proposés aux apprenants. Avant l'examen, ceux-ci seront répartis en groupe de quatre ou cinq personnes pour présenter une étude de cas d'une entreprise. Cela fait l'objet d'une évaluation. Enfin, chaque apprenant doit soumettre un projet professionnel. Le MBAIP est un diplôme d'Etat français et européen, conférant le grade de Master 2. La première promotion sera lancée en novembre 2020, mais l'inscription est déjà ouverte. Pour être qualifié, il faut avoir trois ans d'expériences dans le domaine de management au minimum avec un diplôme de Bac+4. Les candidats ne répondant pas à ces critères mais bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience avec au moins dix ans d'expériences professionnelles, peuvent également y participer », a-t-elle conclu.