Madagascar: Musée de la photographie - Jean-Yves Le Drian en visite à Madagascar

Hier, 21 février 2020, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, accompagné de la ministre malgache de la Communication et de la culture, l'Ambassadeur de France et le Maire d'Antananarivo, a effectué une visite au Musée de la Photographie de Madagascar. Cette visite a été guidée par Tamara Teissedre-Philip, représentante permanente de la Région Île-de-France, et Tsiory Randriamanantena, responsable du Musée.

L'incarnation du Musée de la Photographie de Madagascar dans ce bâtiment de la Commune est donc le fruit d'une collaboration fructueuse entre la Commune urbaine d'Antananarivo, la Région Île-de-France et le Musée lui-même. Au cours de cette visite, le ministre français des Affaires étrangères n'a pas hésité à saluer cette collaboration qui a conduit à la valorisation de la culture malgache.

Le Musée de la Photo est inclus dans le périmètre géographique de la haute-ville qui sera proposé à l'UNESCO pour être inscrit au patrimoine mondial. Il accueille plus de 1 000 visiteurs par mois. Une affluence qui constitue un point fort du dossier pour la mise en valeur touristique de la colline, aux côtés des autres bâtiments emblématiques et musées de la haute-ville. Ce projet est mis en oeuvre par le ministère de la Communication et de la culture avec le soutien de la Région Île-de-France.