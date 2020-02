Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - « Le parti MMM reste fidèle à ses principes »

Le MMM soutient toujours le président Andry Rajoelina à 100%, selon son président Hajo Andrianainarivelo.

Hajo Andrianainarivelo:Les membres du parti MMM, ayant des postes à haute responsabilité, ont reçu une formation organisée en partenariat avec la fondation Friedrich-Ebert.

Le parti Malagasy Miara Miainga (MMM) a organisé une formation pour ses membres élus aux élections, afin que ceux-ci soient performants dans la réalisation des défis de leurs mandats. Selon Hajo Andrianainarivelo, président du parti, le MMM reste fidèle à ses principes et à ses idéologies. « Comme au tout début, nous soutenons à 100% le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. Le MMM a beaucoup contribué aux efforts menés pour le faire élire. Aujourd'hui, nous sommes disposés à œuvrer, chacun dans notre domaine d'activité, à la réalisation des Velirano du président. C'est d'ailleurs la raison qui nous a incités à former nos membres pour qu'ils soient plus performants », a déclaré le président du MMM en marge de l'atelier de formation qui s'est tenu jeudi dernier au Fofikri à Ankadikely Ilafy.

Influent. Selon les membres du MMM, des communications sont véhiculées par certains politiciens dans l'optique de torpiller l'alliance entre ce parti et le président Andry Rajoelina. « Ce sont surtout les "opposants" qui ont tendance à œuvrer ainsi. En effet, le MMM est un parti ayant un poids considérable à Madagascar. Cela est vérifié par les plus de 250 maires et les plus de 900 conseillers communaux élus sous les couleurs de ce parti. Mais comme nous l'avons toujours martelé, nous sommes avec le président Andry Rajoelina et cela restera ainsi », a-t-il affirmé lors de l'atelier de formation organisé en partenariat avec la FES (Friedrich-Ebert-Stiftung). A noter que cette fondation a toujours collaboré avec le MMM dans le cadre de la formation et du renforcement de la capacité des jeunes membres du parti en leadership. Ce, afin que ces derniers puissent constituer une bonne relève politique.