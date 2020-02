Sénégal: JOJ «Dakar 2022» - Macky annonce une fédération du sport scolaire et universitaire

Macky Sall a appelé le ministre des sports et les présidents de fédérations et associations sportives à engager la réforme du sport scolaire et universitaire. Il a fait cette invite au cours de la cérémonie de pose de première pierre du stade du Sénégal qu'il présidait, ce jeudi 20 février, à Diamniadio.

Macky Sall est décidément un fervent adepte du sport et surtout à la base. Après les différentes infrastructures sportives de hautes gammes réalisées telles que l'arène nationale, le complexe du Dakar-Arèna, il ne compte plus s'arrêter en si bon chemin. Au contraire ! Il a ouvert la voie à une relance du sport par la base.

En concluant son allocution lors de la pose de première pierre du stade du Sénégal, il a saisi l'occasion pour inviter le ministre des sports (Matar Bâ), les fédérations et associations sportives à relancer le sport scolaire et universitaire à travers l'Uassu qui fut pendant longtemps considérée comme un creuset du sport et le cadre où se formait l'élite. Sur ce, il a appelé à «gagner le pari d'entreprendre avec succès la nécessaire réforme du sport scolaire et universitaire qui demeure un véritable terreau des champions de demain».

De son point de vue, cette réforme contribuera à mieux sélectionner les meilleurs athlètes sénégalais en vue d'une participation honorable aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de 2022. Dans cette logique de réforme, le président Macky Sall se dit résolument engagé à favoriser l'éclosion des jeunes sportifs pétris de talent. Mais aussi à l'érection d'une nouvelle fédération. «J'accorde en effet un grand intérêt à la réforme du sport scolaire et universitaire devant doter notre pays d'une véritable fédération sénégalaise du sport universitaire», promet-il. Il a ainsi demandé au ministre des sports, Matar Ba de s'inscrire dans la dynamique du fast-track en «finalisant cette réforme structurante».

Pour l'heure, le cap est mis sur les prochaines constructions de stades régionaux comme le stade régional de Sédhiou et de Kédougou, du stade des Parcelles assainies, les réfections annoncées du stade Léopold Sédar Senghor, de la Piscine olympique ou encore le stade Olympique du Sénégal qui sortira de terre dans dix huit mois.