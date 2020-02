Sénégal: Ngueniène / Hommages à Ousmane Tanor Dieng - Le PS et la commune, en journée de prères et de témoignages

Le Parti socialiste et la commune de Nguéniène ont rendu hommage hier, vendredi, à feu Ousmane Tanor Dieng dans le cadre des trois journées socialistes consacrées au défunt.

Celles-ci ont commencé par des lectures de Coran et des témoignages des responsables politiques socialistes de sa commune mais aussi de ceux de responsables d'autres partis politiques. Malick Gakou du Grand parti n'a pas manqué de faire cas des valeurs de l'illustre disparu tandis que Mor Ngom, représentant le président Macky Sall a fait le rappel de son parcours politique avec l'ancien secrétaire général du Ps .La journée s'est tenue en présence du secrétaire général du Ps et présidente du Hcct Aminata Mbengue Ndiaye avec à ses côtes son homologue du Mali.

Selon Aminata Mbengue Ndiaye qui était dans la cour familiale d'Ousmane Tanor Dieng à Nguéniène et à la tête d'une forte délégation du Parti socialiste et du Hcct, les trois jours pris pour rendre hommage à Ousmane Tanor Dieng sont très illustratifs et expressifs. Toutes les coalitions avec lesquelles Tanor a cheminé sont présentes avec des représentants de partis politiques. Elle a salué ainsi la présence de Mor Ngom au nom de l'Alliance pour la République représentant le président Macky Sall tout en insistant sur le déplacement de Malick Gakou.

Aminata Mbengue Ndiaye a salué les efforts des jeunesses socialistes, ceux des personnes du troisième âge qui ont participé à l'organisation de la journée pour une réussite totale. Elle a invité par ailleurs le public à la découverte dans la journée à la Maison du parti socialiste des archives de l'itinéraire politique de leur parti.

A en croire à la présidente du Hcct, Tanor était un progressiste tourné vers un objectif tant affirmé de réélire le président Macky Sall en 2019. Le fait est sous-tendu par un respect de la parole donnée. Compte tenu des valeurs et dispositions de l'homme dans ses méthodes de travail et d'investissement dans la cause nationale, un océan de secrets et une disponibilité républicaine sans faille, elle en a déduit un modèle, un repère pour les jeunes générations.

Pour elle, Otd a été un modèle de l'opposition républicaine tout en demandant aux socialistes de laisser à Abdoulaye Wade libre cours pour gouverner le Sénégal après son élection. Aminata Mbengue Ndiaye n'a pas manqué de revenir sur les pas jetés par Otd pour accompagner le président Macky Sall vers la marche d'un Sénégal émergent. Malick Gakou a fait part des valeurs du défunt Otd mais aussi du partage d'un système de valeurs.

Selon lui, l'ancien secrétaire général est d'une exemplarité sans commune mesure méritant les hommages de toute la nation. Maguèye Ndao, le maire de Nguéniène, a rappelé son attachement à l'homme Otd et n'a pas manqué de dire tout ce qu'il a fait pour son terroir et sa contrée en leur donnant lycée, collège et en contribuant à l'amélioration des conditions de vie. Ses soucis sont du reste liés à des chantiers inachevés et gérés par l'Agetip, le marché et la gare routière de Nguéniène. Il en a appelé enfin au gouvernement pour une solution.