Ile Maurice: Attentat à la pudeur - Elle porte plainte contre un policier plus de 10 ans après les faits

Le secret était devenu trop lourd à porter. Après plus de 14 ans, une jeune fille a décidé de briser le silence et a porté plainte pour attouchement sexuel contre l'ex-concubin de sa mère, qui est un policier. L'affaire a été appelée en cour intermédiaire cette semaine.

A l'époque, la jeune fille, qui est maintenant étudiante à l'université de Maurice, était mineure. Dans sa plainte, qui date de juillet 2017, elle a expliqué qu'elle était mineure lorsque les faits se sont déroulés. «Mes parents étaient divorcés et avaient la garde partagée» a-t-elle dit. Puis, un jour, la mère de la victime présumée a fait la connaissance d'Azagen Kullean, un policier, et après quelques temps, elle a emménagé avec son concubin.

«Je ne me souviens pas de l'année, mais à l'époque, je devais avoir cinq ou six ans. Azagen Kullean était à la maison et ma mère était partie travailler. A un moment, il m'a mise sur la table de la salle à manger et à commencé à commettre des attouchement sexuels sur moi» a expliqué la fille aux enquêteurs. Puis, le policier a récidivé. «Je savais que ce qu'il faisait n'était pas bien» a confié la fille aux policiers.

Quelques années après, lorsqu'elle avait huit ans, la fille a pris son courage à deux mains et s'est confiée à sa mère, qui avait déjà rompu avec Azagen Kullean. «Elle a beaucoup pleuré, mais nous n'avons plus jamais reparlé de cela». En 2017, la fille s'est confiée à son père et sa belle-mère, et cette dernière l'a poussée à porter plainte.

L'affaire a été appelée en cour cette semaine, et Azagen Kullean a plaidé non-coupable. Il a retenu les services de Mes. Arshaad Inder et Yousuf Mohamed, Senior Counsel.