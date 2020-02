Cote d'Ivoire: San Pedro - La 2è édition du festival Saint-Pierre ouverte

La deuxième édition du « Festival de Saint-Pierre » ou « Festival de San Pedro » s'est ouverte le vendredi 21 février 2020, en présence de plusieurs autorités dont le ministre d'Etat, ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Gilles Huberson, parrain de la cérémonie et d'autres membres du gouvernement et du corps diplomatique, en vue de valoriser la culture locale Kroumen, Winnin, Bakwué, et l'ensemble des autres cultures qui cohabitent avec ces peuples, et à contribuer au changement du visage de San Pedro.

Placé sous le haut patronage du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, et parrainée par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, cette 2ème édition du "Festival San-Pedro", initiée par la mairie de San Pedro, se déroule autour du thème, «San-Pedro, ville d'avenir», s'achève dimanche.

Les activités programmées à cette 2ème édition du Festival Saint-Pierre sont à la fois d'ordre économique et culturel. Il s'agit, entre autres, d'un forum économique (business Forum), d'un diner gala des investisseurs, de la promotion des danses locales, d'un concert géant, d'une visite touristique, de la dégustation des mets des communautés, d'un défilé des communautés, d'un concours de beauté féminine ("Miss Pétrussienne"), de la visite de sites touristiques et du grand défilé du carnaval.

«Nous sommes à un vrai, grand et beau festival (...). Avec ce festival, d'année en année vous allez monter en puissance», a déclaré le ministre Hamed Bakayoko, représentant le Premier ministre. Il a salué cette initiative du maire et ses différentes actions de développement en faveur de la région. Il a promis d'être «l'avocat du maire auprès du gouvernement pour faire progresser la commune ».

Le maire de la commune, Anoblé Miézan Félix, s'est réjoui de la grande mobilisation. Il a traduit sa reconnaissance au Premier ministre pour sa bienveillance à l'égard de San Pedro en acceptant d'associer son nom et son image au festival. Puis, il a invité les fils et filles de la région à s'approprier cet événement qui se veut un cadre de convivialité, de fraternité, d'union et de promotion d'un San-Pedro nouveau.