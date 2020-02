Cote d'Ivoire: Filière coton - Les acteurs s'accordent sur la rémunération des services des Opa

Un atelier de négociation des accords interprofessionnels pour le bon fonctionnement de la filière coton et des Organisations professionnelles agricoles (Opa) organisé par l'Intercoton s'est déroulé, les 19 et 20 février, à Bouaké. Objectif : créer un cadre de bonne gouvernance et arriver à la mise en place d'un environnement apaisé dans la filière cotonnière ivoirienne qui, chaque année, connaît une croissance au niveau de sa production.

La bonne nouvelle, c'est que suite à d'âpres négociations, les participants ont réussi à s'accorder sur le fait que des rémunérations doivent être versées aux Opa par les sociétés cotonnières suite aux nombreux services que ces organisations rendent à ces sociétés. Ces services portent, entre autres, sur la réception et la distribution des intrants, la gestion des crédits accordés aux paysans, la pré-collecte du coton graine, le paiement des producteurs, etc.

Les participants venus des trois grandes familles professionnelles de l'Intercoton, à savoir les producteurs, les égreneurs et les 2e et 3e transformateurs, ont pris part à cet atelier. Sous la supervision du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Toutefois, au terme des négociations entre les parties prenantes, elles ont décidé de mettre, séance tenante, un comité technique restreint sur pied. Celui-ci aura pour mission de peaufiner toutes les propositions qui feront l'objet d'une décision consensuelle au cours d'une rencontre qui aura lieu au début du mois de mars. Au cours de cette rencontre, un accord interprofessionnel sera formellement signé entre toutes les parties sous l'égide de l'Intercoton.

L'atelier a également permis aux participants de réviser et d'actualiser les accords interprofessionnels existant et datant d'une dizaine d'années. L'objectif étant de les adapter à la nouvelle donne du zonage agro-industrielle mais aussi à leur condition de sociétés coopératives conformément à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada).