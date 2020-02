Cote d'Ivoire: Situation socio-politique - Babily Dembélé exhorte les populations à la paix

Le Président du Congrès ivoirien pour la démocratie et la paix a initié depuis quelques semaines, une tournée de sensibilisation dans diverses localités du pays.

Le président du Congrès ivoirien pour la démocratie et la paix (CIDP), Babily Dembélé vient d'effectuer une tournée de trois semaines, dans quelques localités du pays. Notamment, Divo, Ferkessédougou, Ouangolodougou, kouto. Accompagné de ses proches collaborateurs, il a, pendant deux semaines (du 26 janvier au 09 Février), exhorté les populations des localités visitées, à la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Il les a exhorté à faire de la recherche de la paix, la réconciliation, la cohésion sociale en Côte d'Ivoire, leur combat quotidien.

Il a également réitéré son engagement à réconcilier les ivoiriens et particulièrement, les ex-belligérants de la crise post-électorale de 2010.

Dans une déclaration produite le jeudi 20 Février, Babily Dembélé a adressé un message de remerciements aux populations des localités visitées pour leur mobilisation. Particulièrement, aux autorités coutumières, aux associations de femmes membres du CIDP, aux ex belligérants de la crise post-électorale, aux jeunes. « Le CIDP voudrait saluer et remercier les autorités préfectorales et communales ainsi que la police et la gendarmerie qui ont permis que ces manifestations se déroulent dans un cadre de sécurité exemplaire et de quiétude », a-t-il mentionné dans un communiqué. Avant d'annoncer que d'autres tournées sont prévues au mois de mars, notamment, à Kong, Sinématiali, Sucaf (Ferkessedougou) et dans la région d'Odienné.