Algérie: Hasna El Becharia en concert à Alger

Alger — Un concert de musique diwan revisité avec des influences rock et blues a été animé vendredi soir à Alger par la diva du diwan algérien Hasna El Becharia accompagnée de sa formation féminine et d'une section d'instruments modernes.

Organisé à la salle Ibn Zeydoun de l'Office Ryad El Feth (Oref), ce concert qui s'est joué devant un public très nombreux était une occasion pour Hasna El Becharia de revisiter son répertoire dans une fusion harmonieuse et rythmée oscillant entre le diwan et les musiques traditionnelles de la Saoura et des influences de rock et de blues.

Pour cette nouvelle version la troupe féminine de Bechar, qui ne compte que des percussions, un goumbri et parfois une guitare, était accompagnée d'une bassiste, un batteur et des guitaristes donnant un rendu world music qui garde son âme authentique.

Avec sa voix digne d'une chanteuse de blues, Hasna passant avec fluidité du goumbri à la guitare a repris ces plus grands succès sur scène devant un public qui les connaissait déjà par cœur et attendait son concert avec impatience.

Première femme à jouer du goumbri en Algérie, Hasna El Becharia avait sorti son premier album "Jazair Djawhara" en 2002 qui avait connu un très grand succès avant de participer à plusieurs projets comme "Desert Blues" et de créer sa première troupe.

Plus récemment elle a initié avec Souad Asla le projet "Lemma Becharia" visant à valoriser le patrimoine musical féminin de la région de la Saoura (sud ouest algérien). Une expérience qui s'est soldée par la formation d'une troupe féminine, l'enregistrement d'un album en 2018 et des tournées dans plusieurs pays d'Europe dont la France et la Belgique.